Arte sobre la piel

La tierra coloreada, la tiza o la sangre de los animales sirvieron como pinturas a los hombres y mujeres de la prehistoria, como una de las primeras formas de expresión plástica. Actualmente el body paint es una pintura que se aplica a la piel con fines artísticos. Y con mucho arte, una veintena de alumnas de Estética, de la Escuela de Peluquería y Estética María y José, se graduaron este viernes con un espectacular desfile.

El acto celebrado en una de las principales salas de Es Gremi, en el polígono de Son Castelló, contó con mucho público. Amigos, compañeros de clase y familiares vieron el resultado final de una elaboración que llevó a cada alumna alrededor de ocho horas de trabajo. La paciencia de las modelos fue infinita. Sus cuerpos desnudos fueron arropados, a medida que avanzaba el día, por pinturas de agua color. Material que se disuelve con una ducha, derramando el trabajo realizado. Un arte efímero muy apreciado por profesores y público. Junto a Rafa Artero, uno de los propietarios y profesores del centro, estuvo Katia Ramis coordinando los trabajos.

«Este año hemos apreciado una gran originalidad en los personajes y ha sido especialmente cuidadosos en los acabados», comentaba Artero.

La temática, en peluquería, donde destacan los postizos, fue Novias del mundo. Las estudiantes de Estética, desarrollaron sus trabajos bajo la temática de Seres Mitológicos.

De Ave Fénix iba la joven Arantxa, modelo improvisada tras fallar a Micaela Adrover su modelo. «He aprendido mucho durante estos dos años de estudios. En un futuro me gustaría crear mi propia empresa». Objetivo parecido al de Llorenç Femenías, quien a sus 29 años, y tras graduarse comenzará a trabajar en un salón de tratamientos y electroestética. «Cada día mejoran tanto los cosméticos como la maquinaria y los resultados son asombrosos». Por su parte, Teresa Valeriano, confiesa que «yo no sabía que estudiar y me metí aquí. Ahora estoy encantada». Esfuerzo y constancia el que ha realizado, durante dos años, Aina Yu Marqués, de 19 años y residente en Menorca, creadora de un maravilloso dragón chino sobre el cuerpo desnudo de Fabiana, quien además de modelo ha comenzado el primer año de Estética.