El envejecimiento es una de los asuntos que más han preocupado al ser humano a lo largo de la historia. Así, la búsqueda de la eterna juventud sigue siendo uno de los objetivos en los que trabajan miles de personas en el siglo XXI. Científicos de la Universidad de Stanford y de la Universidad Tecnológica de Nanyang han descubierto cuáles son las dos edades a las que más se envejece. En concreto, se trata de los 44 y los 60 años, según se ha publicado en la revista académica Nature Ageing.

En concreto, los investigadores siguieron a 108 participantes durante varios años con la finalidad de observar los cambios que experimentaban sus moléculas con el envejecimiento: ARN, proteínas y microbioma de los participantes. El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, explica que «descubrieron que el envejecimiento humano no se produce de forma gradual y lineal. Más bien, la mayoría de las moléculas que estudiaron mostraron cambios acelerados y no lineales a las edades de 44 y 60 años. No envejecemos gradualmente», expone March.

En este punto, el especialista en Salud Pública añade que «la capacidad de metabolizar la cafeína disminuye notablemente, primero en torno a los 40 y de nuevo en torno a los 60 años». Algo similar sucede con el alcohol, ya que los componentes implicados en el metabolismo también disminuyen, sobre todo en torno a los 40 años.

Otro de los ejemplos es la pérdida de masa muscular. «La gente suele sufrir lesiones musculares y ve cómo su acumulación de grasa se dispara a los 40 años, en relación con el metabolismo de los lípidos; y, definitivamente, la sarcopenia (pérdida de masa muscular) afecta a la gente a los 60». Por tanto, resalta que «ambos grupos de edad (44 y 60 años) experimentaron cambios en las proteínas que mantienen unidos los tejidos, lo que probablemente ayuda a explicar los cambios cutáneos, musculares y cardiovasculares».

Más riesgo de enfermar

El citado experto también resalta que la citada investigación pone de manifiesto que «los riesgos de enfermedad también aumentan más rápidamente, sobre todo a partir de los 60 años, ya que estas personas son más son más susceptibles de padecer trastornos cardiovasculares, problemas renales y diabetes de tipo 2».