«Más que por las sagas familiares, los programas funcionan por la audiencia»

Juan Luis Galiacho, periodista –habitual en programas de Tele 5 y Cuatro–, desde hace veintidós años profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (donde da asignaturas que tienen que ver con programas radiofónicos y producción), y desde hace seis fundador y director del diario digital Elcierredigital.com hacía cuentas para pasarse unos días de descanso en Mallorca y no ha podido ser, o al menos no ha podido en la medida que pensaba, primero, porque saliendo de Madrid, a punto de despegar, con permiso del comandante, tuvo que intervenir en el programa En boca de todos, para hablar sobre la muerte de Julián Muñoz, y una vez en tierra, en el rent a car del aeropuerto, fue llamado de nuevo por lo mismo. Y luego, a mediodía, durante del almuerzo en el que compartió mesa en Los Rafaeles con Ernesto Robledo y Quinito Caldentey, buenos amigos suyos, le llamaron desde Tardear para, uno, intervenir en el programa que se emitiría tres horas después, «por lo mismo, por lo de la muerte del exalcalde», y dos, para participar en el programa que se hizo anoche sobre las últimas voluntades del citado exalcalde, un especial De Viernes, por lo que por la mañana voló a Madrid para volver hoy a Palma, donde piensa seguir un par de días más.

Juan Luis, que después de su Albacete del alma, está Palma entre las ciudades en las que se encuentra más a gusto, entre otras cosas porque tiene amigos y porque aquí se ha pasado tropecientos veranos de su vida haciendo el seguimiento de las vacaciones de Semana Santa y verano de la Familia Real, publicando, de lo cual hace muchos años, que la novia del rey Juan Carlos era Marta Gaya… «¿Qué si me hubiera atrevido hoy…? Pues sí, ¿por qué no? Hoy hay mucha más libertad que por entonces, que, o tenías muchos huevos, o no lo publicabas».

Sentar jurisprudencia. Dentro de nada, el 1 de octubre, su diario digital, Elcierredigital.com, cumplirá seis años, «lo cual, para mi –dice–, es un honor, pues lo monté solo, sin ayuda de nadie, ni particulares ni empresas, ni con ningún capital detrás apoyándome, sino sobreviviendo a base de pico y pala, saliendo cada mañana a la calle a buscar la noticia, y teniendo una plantilla de periodistas que cobra puntualmente cada mes». Y aparte de eso, ha tenido que sentarse varias veces en el banquillo, demandado por tal o cual persona, «pero, afortunadamente, he salido de todas, y entre ellas, de la demanda que me interpuso Mar Flores por intromisión en la intimidad de ella y de su familia, porque, mira…» –extrayendo de su móvil la noticia que da sobre este asunto La Razón, nos la muestra–: «Mar Flores –dice Galiacho en la publicación mencionada– no puede pretender preservar su intimidad cuando ella misma ha hecho público todos los pormenores de sus relaciones sentimentales y todo lo relativo a la publicación de famosas fotografías. Así como que en su demanda se descontextualiza la información veraz publicada y las expresiones que acompañan a los hechos que se describen. Lo que se hace de forma deliberada en la demanda es diseccionar el artículo, extrayendo las frases que convienen a la demandante para dotar de contenido su reclamación, pero omite ex profeso referirse a toda la trayectoria profesional de la señora Flores, que se desgrana en dichos artículos y que forma parte inseparable de los mismos, pese a lo que se dice en la demanda», por lo cual, señala Galiacho, «… el Supremo ha decidido absolvernos totalmente». Y guardándose el teléfono, apostilla: «Y lo mejor es que esta sentencia ha sentado jurisprudencia».

Como hemos dicho, Juan Luis es un rostro conocido en programas de corte social y del corazón de Tele 5. De él, llama la atención que opina con conocimiento de causa, eso sí, sin alterarse ni enfadarse, ni siquiera elevar el tono de voz por mucha gresca que haya en el debate. Aparte, nos da la impresión que vale más por lo que calla que por lo que cuenta, aunque llegado el momento, si se ha de contar, lo hace, eso sí, siempre con pruebas y datos.

¿Las sagas familiares, de moda? Le comentamos que a tenor de lo que estamos viendo, sobre todo en De Viernes, nos da la impresión de que las sagas familiares están de moda. «No creo que sea una moda. Pasa que hablan con uno, y como cuenta cosas de los demás, pues estos se aprovechan, y uno tras otros pasan por el programa, previo paso por caja. Pero, insisto, más que por las sagas familiares, creo que los programas funcionan por las audiencias. ¿Qué últimamente, y más en este programa, llegan a aparecer padres, hijos, hermanos…? Vale, pero es que la audiencia hace que los llamen. En España ha habido problemas entre familias muy conocidas, y económicamente poderosas, y ninguno ha sido llamado por estos programas… Señal de que esas sagas de poder no interesan porque no dan audiencia».

Sobre la última entrevista que concedió Julián Muñoz, para ser emitida una vez que hubiera fallecido, no tuvimos tiempo para comentarlo, pero sí le preguntamos si esperaba, según lo que hubiera dicho Muñoz de la Pantoja si esta pudiera ir a los estudios a contestar, como ha ido Bárbara Rey a contestar a su hijo, o la familia entera de las Campos tras la separación y posterior declaración del hijo de Carmen. Contesta que «no lo creo, como tampoco ha ido a verle cuando se encontraba enfermo, ni a su entierro. Y es que su paso por la cárcel, la ha afectado mucho, lo cual ha hecho que también cambiara mucho, pero… ¡Si es que no habla ni con sus hijos!».

En cuanto a por qué el exalcalde de Marbella ha querido ir al programa días antes de morir, dejando, además, una entrevista para ser emitida una vez muerto, «yo creo que lo ha hecho para dejar un dinero a su mujer, Mayte Zaldívar y a sus hijas. Todo porque ha muerto arrepentido por lo que les hizo, dejándolas para irse con la Pantoja, de la que estuvo muy enamorado, hasta tal punto de que la hizo creer que era Dios, pero… Se acabó, y luego, solo y enfermo, fue acogido por ellas, su ex y sus hijas».

¿Cuánto dinero podrían llevarse ellas si son llamadas por la tele?, le preguntamos. «Pues entre las dos entrevistas a él, y las que les puedan hacer ahora a ellas, yo diría que alrededor de los 200.000 euros. Ya digo, todo dependerá de la audiencia que puedan tener estas entrevistas». Y en cuanto al dinero guardado en bolsas de plástico que se dijo que el e alcalde se había llevado… «pues que esa es otra, ¡y gorda!, ya que se trata de una cantidad muy alta… Pero no se qué va a pasar... Eso sí, me gustaría que lo devolvieran».