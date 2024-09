El sake y la gastronomía japonesa se ponen de moda

En Little Jarana acogerá esta noche a un total de 18 comensales en una experiencia culinaria donde el experto en sake, Josep Avellà profundizará en los detalles sobre esta milenaria cultura, y mostrará algunos de los sakes de las bodegas más antíguas de Japón. La propuesta gastronómica estará acompañada por seis platos de la cocina Abraham Artigas.

Josep Avellà, (Palma 1980), experto en sake, fue arqueólogo en Francia, hasta que en 2015 regresó a Mallorca y montó, su propia empresa Solodevino, especializado en vino ecológico y vino natural. «Pero fue en 2016 cuando me pidieron hacer una cata para un restaurante japonés. Ahí descubrí el sake y desde entonces no he parado», comenta Avellà quien esta noche realizará una introdución, «sin aburrir a los comensales, contando la historia y la elaboraciín». Este sommelier, apasionado de los caldos, asegura que «el sake se puede acompañar incluso con un pa amb oli. Es una bebida muy versátil y ser una gran opción para muchos platos y productos». Su empresa distribuye alrededor de 20 referencias, «pero en Madrid hay una con 100 diferentes. Un uno por ciento de lo que hay en Japón». La botella de sake va desde los 10 o 15 euros a los 400 por una botella de Beyond o los 6000 o 7000 euros por una botella de la bodega Dassai.

Por su parte, Abraham Artígas (Zaragoza 1981) llegó a Mallorca con 14 años. «A los 17 me puse a fabricar hielo y antes de poner rumbo a Barcelona para ser ingeniero de sonido trabajé en un restaurante de un amigo en la Isla y me puse a fregar platos y montar postres. Me gustó tanto el mundo de la restauración que desde entonces no he parado». Especializado en cocina mediterránea, Artigas destaca de la cocina japonesa «es una cocina que respeto muchísimo y aunque parezca extraño tiene muchos sabores similiares a la mediterranea. Una cocina alucinante y super rica. Y en Mallorca hay muy buenos restaurantes de cocina japonesa».