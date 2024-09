Recibímos noticias de nuestra paisana Alicia Comas, la mallorquina, de Calvià, que se está abriendo camino en Televisa, México DF, donde está trabajando desde hace años, concretamente desde aquel día que, viviendo en España, y haciendo sus castings como modelo y actriz- estudió Arte Dramático en Madrid-, enterada de que la primera cadena de televisión mexicana buscaba actrices, no se lo pensó. Hizo la maleta y se plantó en el DF con la intención de abrirse camino como actriz y como modelo. Y a fe que lo ha conseguido, pues hoy, su fotografía figura en el pasillo principal de la citada cadena entre la de otros conocidos, y reconocidos, actores y presentadores de la misma, y papeles no le faltan en las telenovelas que esta produce, algunos ya de importancia.

7 veces en la Fashion week N.Y.

También, a partir de noviembre, suele trabajar en los fines de semana como actriz, en uno de los teatros más reconocidos de la capital azteca. Recordar, también, que es invitada, como actriz, a la entrega de los premios de la ACPT, o premios nacionales de teatro de México, y que lo hace en condición de VIP. ¡Ah!, Alicia habla perfectamente el mexicano, variante del español, para lo cual tuvo que asistir a un curso, y lo hizo para encajar perfectamente en los papeles que le dan en las telenovelas y obras de teatro.

Alicia Comas y Agatha Ruiz de la Prada.

¿Que qué proyectos tiene tanto en teatro como en Televisa? «Vamos a ver, estamos en temporada de casting -nos dice-. Estamos estudiando las ofertas y ver por cuál nos decidimos. Yo espero que vaya bien».

Aruba también cuenta con ella

Pero, también Alicia es noticia por su condición de modelo, su otra faceta. Y lo es porque acaba de participar en su séptima Fashion Week de New York, una pasarela sobre la que no desfila cualquiera, «y que -dice- cuenta ya siete años conmigo, cosa que me enorgullece, y mucho más luciendo prendas de reconocidos diseñadores, como ha sido en este año, que he desfilado con prendas de Agatha Ruiz de la Prada, cosa que hice en el United Plaza Theatre de N.Y, luciendo un vestido con nubes... Como haciendo un guiño al cielo. También, en un lugar llamado Laván, desfilé con ropa diseñada por Susana Arredondo, cuyas prendas con volantes, son muy parecidas a las batas de cola españolas, y diseños de Rosita Hurtad, Albania Rosario y Calala (como podemos ver en las fotos que no envía y con las que ilustran el comentario, obra de Hache Photograpies).

Y en cuanto a proyectos, «pues respecto a teatro y televisión, ya te he dicho, estamos en tiempo de casting... Pues que algo saldrá. Y en moda, viajo a Aruba para desfilar entre 27 de noviembre y 1 de diciembre en la Fashion Week que allí se celebra y... Pues que me hace mucha ilusión estar en esa pasarela, por lo novedosa que para mi es, y porque es en un lugar precioso, en el que hace calor a lo largo de todo el año».

¡Arréglenlo ya!

Algunas personas cuando me ven y se fijan en el moretón que tengo junto al ojo derecho me preguntan qué ha pasado. «Pues nada -les digo-. Iba yo la otra mañana por la acera de una calle cercana al lo que queda de fachada del estadio Luis Sitjar cuando ¡pataplaf!, me arreo un porrazo contra algo, un poste, que hay en plena acera y...¡Pues voilà! Moratón que ha pasado del morado al oscuro... ¿Que qué hice...? Pues aguantarme. Y es que en Palma, sobre todo por tierra y por aire, hay mucho dónde tropezar y golpearse. Y lo peor, que lo cuentas, lo denuncias, lo fotografías, dices dónde esta, pasan los días, las semanas, los meses y ahí sigue.

¿Os pongo algunos ejemplos más?

Frente al Corte Inglés, de Avenidas, en la acera, una de las más transitadas de Palma... Concretamente delante del puesto de los helados, el piso, que es de ladrillos, se hunde. Si, va, a marchas forzadas, camino del socavón. Pues bien, hace dos meses, denunciamos al susodicho en esta página, con todo todo tipo de detalles. Incluso dejamos claro -como hoy- que una de las puertas de salida de los muchos buses de la EMT, al hacer parada, quedan delante de él, lo cual es un peligro, pues sales y no te das cuenta que está y tropiezas, y puedes caerte y lastimarte. Y el día que llueve, como se forma un charco, metes el pie en él y... Pues que juras en hebreo. Pero lo peor es que la autoridad competente sabe que está ahí, y no porque lo hayamos denunciado, sino porque imaginamos que los distintos servicios de Cort que operan en la calle, deben haber informado del asunto. Pues hasta la fecha, ¡res de res!.

Por otra parte, hace quince o veinte días denunciamos el mal estado de la acera de Comte de Sallet, entre 31 de Diciembre y Blanquerna. Los ladrillos se mueven, por lo cual puedes tropezar con el bordillo que se levanta y caerte. Pues ahí sigue.

Pero es que hay más aceras en mal estado. La de la esquina de Paseo de Mallorca con Simó Ballester, o calle donde está la Policía Nacional, muy concurrida por cierto, sobre todo a según que horas de la mañana, está también que se levanta, dejando que los bordillos sobresalgan, convirtiéndose en trampas, pues a nada que tropiezas con ellos, o te das de bruces contra el suelo, o casi. Pues bien, dicho lo cual, a ver cuánto tiempo tardan en arreglarlo.

¡Ah! Y otra cosas más. Habría que echar un vistazo a los tramos de las calles enladrilladas, por los que pasan coches y buses, como Plaza de la Columnas o cruce Antoni Marqués con Blaquerna. El estado del piso es cada vez más deplorable en ambos. Vamos, que se hunde.