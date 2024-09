Nace en Sóller una app ‘kilómetro cero’ para ayudar a la gente a ponerse en forma

Se llama Bernat Sánchez Escalas y nació en Fornalutx hace 27 años, pero en la actualidad es vecino de Sóller donde reside desde hace varios años con su novia. Bernat lleva ya más de trece años en el mundo del entrenamiento en el sector de la musculación. Compitió en 2018 en el campeonato de España de Culturismo Natural y en 2021 en el campeonato de Culturismo Natural Internacional en Francia (WNBF France). Trabajó desde 2019 hasta 2022 en la federación española de culturismo natural y su pasión por este deporte le motivó a rodearse de gente joven, sana e ilusionada para afrontar nuevos retos.

En el transcurso de estos años, nuestro protagonista ha conseguido que hombres y mujeres de cualquier edad alcanzaran un físico de competición de forma cien por cien natural. De hecho, es una persona que siente un rechazo por las sustancias dopantes. Toda esta experiencia, le ha permitido crear Mallorca Games. Directamente desde Sóller, en el corazón de la Serra de Tramuntana, Bernat y un grupo de amantes de este deporte, decidieron ponerse en marcha con un proyecto deportivo distinto. «Partimos de la base que hay cientos por no decir miles de aplicaciones que te ayudan a ponerte en forma. La diferencia con la nuestra es que nosotros somos kilómetro cero. Es decir, nuestra app tiene cara y ojos, somos de Sóller, Fornalutx, Palma y Santa Maria y no pretendemos hacernos ricos, sólo tratar de ayudar a la gente», comenta Bernat.

En este proyecto, uno de los pilares fundamentales es Mariam Korchi, una joven de 22 años que decidió aportar sus conocimientos técnicos, de diseño y redes para poder realizar el lanzamiento de Mallorca Games. La humildad es la base de esta apuesta deportiva, por eso, han tenido que tirar de amigos y conocidos para tratar de llegar a la gente con una campaña sencilla, pero cargada de ilusión.

Sebastià Benestar, que actuó de improvisado modelo, lo tiene claro. «Esta app está diseñada para gente normal. No todo el mundo se marca el objetivo de llegar a competir en el mundo del fitness o del culturismo, si no que cualquiera que quiera conseguir un buen físico yendo al gimnasio de 2 a 4 veces por semana pueda conseguirlo. De hecho, la duración de las sesiones son de 45 a 90 minutos con rutinas divertidas para que cualquier persona pueda hacerlas», concluye.

«En esta vida no todo el mundo puede dedicarse en cuerpo y alma al deporte. Debemos compaginar el trabajo, la familia, compromisos, vida social, etc. Por ese motivo es importante seguir unas rutinas y tener a alguien que esté encima de tus progresos. No hay un nivel mínimo para empezar, pero la constancia es básica», apunta Bernat.

La nueva aplicación Mallorca Games, nacida entre Sóller y Fornalutx, según sus creadores es todo lo que necesitas para conseguir el físico que tanto tiempo llevas buscando, sin tener ansiedad por la comida, disfrutando de entrenar y manteniendo tu estilo de vida actual.

«No hemos inventado nada nuevo, pero nos diferenciamos en el trato personal, humano y directo con nuestra gente. Es más, sólo facilitamos la app a la gente que realmente está implicada en cambiar sus hábitos y quiere que le ayudemos. Toda la información la tenemos en Mallorcagames.com», nos relatan.