La historia de las 'Havaneres', a debate en Sóller

Hace más de un siglo miles de hombres salieron a la inmensidad del mar con sueños e incertezas para recalar en países de Latinoamérica como Cuba, Argentina o Puerto Rico. A raíz de esas experiencias de desarraigo y nostalgia nació un género que más tarde se conoció como 'havaneres'. Son canciones de tasca con letras a veces melancólicas, a veces desesperadas, siempre poéticas con un ritmo suave para cantar de madrugada. Al son de la guitarra española, un violoncelo, percusión acordeón este género compartido en puertos del Mediterráneo como ha dado canciones tan conocidas como La bella Lola o El meu avi se’n va anar a Cuba. Es nuestro blues.

El Museu de la Mar del Port de Sóller acogió ayer una conferencia en el marco del XII Trobada d’Havaneres de Sóller. En ella, participaron dos miembros del grupo Mar i Vent, Toni Belmonte y Denís Serrano junto a su mánager Emili Llobet. El acto fue presentado y moderado por la periodista Mar Puigserver y en él se repasaron lols orígenes y desarrollo de este género, así como el contexto social de la época y sus principales referentes. El cantante de este conjunto catalán con casi tres décadas de trayectoria Belmonte empieza ofreciendo un dato que poca gente conoce y es que «el ritmo de la havanera nació en los países del centro de Europa. Viajó a Cuba donde ganó popularidad y llegó a la Península. En Cataluña es muy popular pero también se cantaron 'havaneres' en otros lugares que no son del Mediterráneo como el País Vasco o Cantabria.

«Hace muchos años que se está viviendo un resurgir. No es el rock and roll, no es Bruce Springsteen (ríe) pero nunca ha sido olvidado. Hay mucho público y cada vez más gente forma parte de conjuntos de este género» mantiene Llobet y añade que «lo que también es muy importante es que el público cada vez es más joven».

En el terreno personal, el cantante explica unos inicios más que curiosos ya que «empezamos hace treinta años y la primera obra que interpretamos fue un encargo del director del colegio de nuestros hijos. Nos pidió que, en vez de que ellos actuaran para nosotros, que es lo que se suele hacer, nosotros cantáramos para ellos. A partir de esta experiencia salió el grupo».

Llobet ha venido junto a Mar i Terra a actuar en varias ediciones de la Trobada d’Havaneres del Port de Sóller reconoce que «me llena mucho cantar encima de un escenario junto a mis compañeros y amigos, aparte de disfrutar de este mundillo».

La conferencia de este jueves fue el acto de final de un ciclo que ha acogido durante el último mes en la platja d’en Repic que acogió el pasado martes 20 de agosto los conciertos del grupo de Sant Jordi especializado en havaneras Arpellots, la cantante menorquina Eva Pons y el ya citado grupo barcelonés Mar i Vent. El dia siguiente repitió la intérprete de Es Mercadal, además del el grupo Ben Trempats, el trío femenino cubano Haváname y el cantautor Tomeu Penya. Aires Sollerics, Aires Formenterencs y Mar i Vent pusieron punto y final a la última edición de este festival.

Al acto de este jueves, que cuenta con el apoyo del Govern, así como del Consell de Mallorca y el Ajuntament de Sóller, asistieron el alcalde de la localidad, Miquel Nadal, del Partido Popular, y el concejal de Participació Ciutadana Biel Barceló.