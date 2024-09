Martina, fuente de 'cotilleo'

Soy la diana perfecta. Ahora soy yo la que factura, la que gobierna y la que manda. Son algunas de las frases de la nueva canción Cotilleo de Nebulossa, y con las que se identifica Martina Benvenutto, una de las protagonistas del videoclip del grupo musical.

Un papel, el de una de las celestina de Mery, la cantante, que interpreta Martina Benvenutto, conocida artista multidisciplinar, afincada en Mallorca. «Supongo que me eligieron por el cariño que me tienen. Algo mutuo, y porque cumplo todos los requisitos, pues a lo largo de mi carrera como persona pública he sido objetivo de numerosos comentarios. Tema del que va la nueva canción», comenta Martina.

La presentación del mismo se realizó en el transcurso de la gala que celebró el pasado jueves TVE, para dar a conocer su nueva programación, y a la que acudieron rostros conocidos como Anne Igartiburu, Lidia Bosch, Jordi Hurtado, Cayetana Guillem Cuevo y los jueces de MasterChef, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, entre otros. En su mejor momento Martina, haciendo también referencia a una de las conocidas frases de Nebulossa, en su tema Zorra, interpretado en el pasado Festival de Eurovisión, en Malmö asegura que «estoy en mi mejor momento». El rodaje se llevó a cabo en la estación de ferrocarriles de Madrid, en un espacio cuyo decoración es de la época victoriana. La uruguaya, residente en Palma, estuvo grabando durante todo un día. «Fue intenso pero maravilloso trabajar con un equipo magnífico. En el videoclip hago de dama de confianza de Mery, junto a Pachi Santiago, quien hace un doble papel de hombre y mujer». Además de la ambientación destaca un vestuario de lujo, acorde a la época. La letra de la canción Cotilleo es el resultado de la gran cantidad de críticas y mensajes que, por redes sociales, enviaron los haters en las redes sociales, ante la canción Zorra. «Recibió tantas críticas en su paso por Eurovisión que juntó todas las palabras y creo su propia canción», comenta Benvenutto. En lo personal, Martina confiesa que «no soy nada cotilla. Las personas que hemos sufrido Buling creo que nos marca mucho. Sin embargo Mallorca sí es cotilla porque es pequeña y nos conocemos todos. En redes sociales las criticas y opiniones gratuítas hacen mucho daño».

La artista pisó la alfombra roja madrileña y se alza como uno de los personajes revelación del año. «La verdad que estoy teniendo varios proyectos y muy interesantes, como la copresentación en un programa en un canal local y un casting para ser imagen de productos de Pantene».

Divertida, creativa, auténtica y cosmopolita, Martina Benvenutto es una mujer empoderada, directora creativa y fundadora de su propia marca de ropa ‘Benvenutto Studio’, inspirada para la mujer con un espíritu libre. «De pequeña soñaba con llevar vestidos y ahora los diseño». La trayectoria de Martina la ha permitido explorar la intersección entre el arte y el diseño. Ha sido musa de grandes fotógrafos reconocidos como Blaise Retenward, Anna Panic, etc. Sobre Nebulosa , «expreso mi profunda admiración por Mery y Mark y todo lo que han construido. Su constancia y esfuerzo son verdaderamente inspiradores. Cada letra es un mensaje de empoderamiento para que no se te olvide que vinimos aquí para brillar».