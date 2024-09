Desde el pasado 23 de junio, el juego más esperado del verano, el Fruti 6.000, ha repartido alegría entre los lectores de Ultima Hora con la entrega de premios directos y en metálico de 1 y 500 euros, y vales de El Corte Inglés con importes de 6, 30 y 100 euros.

En las páginas del diario se han ido publicando una selección de los ganadores, quienes han posado sonrientes con su premio en mano. Como ya sabemos, esta es una forma más de agradecer la fidelidad depositada en el medio de comunicación líder en Balears que entregó premios con el Fruti 6.000 hasta el pasado 7 de septiembre.

La feliz ganadora de 6.000 euros

Tal y como aseguró a este diario, Antonia Usón Torner ganó el ansiado gran premio de los 6.000 euros casi por una feliz casualidad: «Aunque lo he jugado antes, esta vez mi hija estaba poniendo gasolina, y casualmente me bajé a comprar el diario, pero nunca pensé que lo ganaría porque la verdad es que no creo mucho en estas cosas», comentó entre risas.

Su hija Marta, presente también en la entrega, agregó que ya en casa animó a su madre y rascó las solapas quedando ambas gratamente sorprendidas, con los tres limones en línea que la convirtieron en la ganadora de este año. Esta vecina de Palma, jubilada de 62 años, confesó muy feliz y emocionada que destinará los 6.000 euros a un viaje familiar inolvidable a Disneyland Paris.

Caterina, Antonia y Marta brindando tras la entrega del cheque.

Caterina Noguera, directora de Fidelización, Suscripciones y Logística, entregó el cheque de 6.000 euros de esta edición el pasado martes 10 de septiembre en las oficinas del Club del Suscriptor de Palma, bajo un ambiente distendido donde reinó la alegría y la emoción. La feliz ganadora acudió a la entrega con su hija Marta y su pequeña nieta Carlota, quien repartió besos y sonrisas a todos y salió cargada de caramelos y otros obsequios, que la dejaron tan feliz como a su abuela con su premio que espera con muchas ganas la publicación de este reportaje.

Hasta la próxima

El pasado 7 de septiembre finalizó el Fruti 6.000 de Ultima Hora dejando a su paso a cientos de ganadores. Agradecemos la participación de todos los lectores y, por supuesto, le damos la enhorabuena a los premiados, especialmente a Antonia Usón por sus 6.000 euros. ¡Hasta el verano que viene!