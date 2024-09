Formas de mostrar el amor l Conferencia sobre la División Azul l Rosario de la aurora

Hace seis años, Gregy Hofstetter, casado con Andrea, hija de Lydia, que es hermana de la exempresaria del mundo de la inmobiliaria, Heidi Stadler, se sumergió en aguas del mar de Sant Elm, y a base de paciencia y no pocas inmersiones, fue arrastrando piedras del fondo marino hasta una zona arenosa con las que hizo un corazón de considerables dimensiones. Cuando lo terminó, invitó a Andrea, su esposa, con la que años atrás había contraído matrimonio en el hotel Mardavall, a darse un baño con él y, nadando, llegaron hasta donde, unos metros por debajo de ellos, estaba el corazón. Una vez allí, la invitó a sumergirse y … ¡Oh!, al ver el corazón, ella se sorprendió… Incluso se emocionó pensando que a lo mejor ella tenía que ver con ese corazón. Y… Pues no andaba desencaminada, ya que, una vez que regresaron a la superficie, él le dijo: «Lo he hecho, piedra a piedra, pensando en ti, para demostrarte el amor que siento por ti».

A la mejor suegra del mundo... Andrea, ante tal prueba de amor, le abrazó como no podía ser de otro modo, puesto que, sorpresa aparte, ¿qué mejor prueba que esa para demostrarle que la amaba? Seis años después, es decir, hace unos días, Gregy, repitió la historia, construyendo otro corazón en una zona próxima al anterior, al que los temporales de los últimos años habían destruido. En esta ocasión utilizó piedras más grandes, que tuvo que buscar, como en la otra vez, en lugares del fondo marino, arrastrándolas, con no poco esfuerzo, hasta el punto elegido. ¿Qué para quién era ese corazón? Era –es, pues aún sigue ahí– para su suegra, Lydia, con motivo de su 66 cumpleaños –que celebraron todos el pasado 28 de agosto, en Es Molí–, la cual, tras una inmersión en el sitio que él le indicó, descubrió sobre la arena. «Va por tí –le dijo al regresar a la superficie– por ser la mejor suegra del mundo». Gregy con su esposa, Andrea, y su suegra Lydia, a quiénes demostró su amor y cariño construyendo, con piedras, corazones en el fondo del mar. ¿Qué mejor forma que con un corazón, construido piedra a piedra, de manifestar amor y cariño? Ni que decir tiene que la suegra se quedó sin palabras. No sabemos si la ubicación la encontró por casualidad o si lo hizo a propósito tras observar, desde tierra, en qué punto la transparencia de las aguas de Sant Elm es mayor, ya que el corazón se ve desde tierra. Vaya desde aquí nuestra felicitación a Gregy, sobre todo por saber construir algo que llega directamente al corazón. El corazón se ve desde tierra. Conferencia El pasado 22 de junio, Juan Negreira, investigador sobre historia militar contemporánea, dio, en el castillo de San Carlos (Portopí), una conferencia: ‘División Azul en Riga, pasado y presente’, la tituló. Pues debido a que fue tal el éxito de la misma, y como también, al ser el aforo limitado, muchos se quedaron sin poder asistir, Negreira repetirá la conferencia, en el mismo escenario, el próximo 14 de este mes, también a las 11 de la mañana. Así que, los interesados ya lo saben: el aforo sigue siendo limitado, así que, quienes deseen asistir, tendrán que espabilarse, confirmando su asistencia al número 629679479. Estandartes Este viernes, 13 de septiembre, a las 19 horas, y en la librería San Pablo (calle Sant Miquel, de Palma), se expondrán 9 estandartes propiedad de el Rosario de la aurora, donados a esta asociación por un señor que prefiere permanecer en el anonimato. «Algunos de ellos estaban muy deteriorados, por lo que hemos tenido que reconstruirlos. De hacer este trabajo se ha encargado una persona y nosotros. Dichos estandartes son imágenes de los misterios del Rosario», nos dice Catalina Bauzà, del Apostolado El Rosario de la aurora, apostillando que «la exposición podrá verse en el lugar apuntado hasta el 27 de este mes. Dicho día, en dicho lugar, y a las 18.30 horas, Juan José Soler pronunciará una conferencia sobre El rosario, entre la Devoción y la Cultura». Estandartes recuperados para el Rosario de la aurora. En cuanto al Rosario de la aurora, este cobrará vida a partir del próximo mes de octubre, será en sábado, a partir de las siete de la mañana. El primero –sábado, 5 de octubre– saldrá a las 7 de la mañana del convento de Santa Magdalena. Los asistentes, si lo desean, podrán llevar un farolito.