Aníbal Gómez, de Ojete Calor: «No soy un DJ interesante para el Sónar ni aspiro a ello»

Aníbal Gómez y Carlos Areces interpretan a los personajes Carlos Ojete y Aníbal Calor en el grupo musical Ojete Calor. Este sábado actuarán en el ‘Fabulosso’, en Son Fusteret, compartiendo cartel con Ladilla Rusa. Este actor, presentador y guionista, que se define sobre todo como juglar, es un compendio de profesiones. «Soy un mezclum como esas bolsas que combinan canónigos, rúcula, lechuga e incluso algunos trozos de otras hortalizas que no apetecen», aclara Gómez.

¿Qué nos puede decir Aníbal Gómez de Ojete calor?

Son muy celosos con su método de trabajo. Lo último que sabemos de ellos es que se están aficionando a la zarzuela, al tecno industrial y a la jardinería.

¿Cómo llega usted a la música?

De pequeño me hipnotizaron Parchís. Después vino Mecano con sus torres de sintes y flipé. Los altavoces del radiocasete emitían dos tipos de cantantes: o Ana Torroja o las voces heavys de los grupos que le gustaban a mi hermano. En el fondo, soy un incondicional de los grupos, sean del género que sean, que tengan buenas melodías en sus canciones. Depeche mode, por ejemplo, lo tiene todo: composición y producción. Los grupos que se acomodan y de los que no se puede distinguir una época de otra, no me interesan. Escuchando tantas cosas interesantes, tuve claro que quería hacer música, pero estar en un grupo con otras cuatro personas era un rollo. Que si tienes que cuadrar ensayos, que si el batería toca regular, que si me hago un nódulo en las cuerdas vocales de tanto gritar para que se me escuche por encima de las guitarras horrendas. Total, que al final me senté yo solo en la habitación, sin discutir con nadie, y me puse a componer y a grabar canciones gracias a las posibilidades que te brinda la música electrónica y el ordenador.

¿Cómo gestiona el tiempo para dedicarse a tantas cosas?

Llega un momento en el que la ley de Murphy se pone a mi favor. Cuando acabo uno cosa aparece otra. Las sesiones de dj y los conciertos de Ojete calor suelen ser los sábados. Los lunes estoy en Radio nacional y en Radio 3. También escribo guiones, pero si tengo un rodaje, me dedico casi en exclusiva a ello.

¿Qué referentes tiene a la hora de pinchar?

Hice mis pinitos pinchando en mi pueblo para ganarme algo de dinero. Ponía lo que el público me pedía; desde Caribe Mix a «Ese toro enamorado de la luna». Después, pasé a los garitos alternativos dónde ponía electroclash y cosas más festivas. Ahora, pincho todo lo que me gusta, desde Nirvana a Pet shop boys. Si quieres novedades absolutas no vengas a mi sesión. Yo soy más de la mezcla imposible; desde Concha Velasco hasta AC/DC. No soy un DJ interesante para el Sónar ni aspiro a ello. Aunque me encantaría ir y poder poner Paquito el Chocolatero. Me parece algo realmente experimental.

¿Cómo preparáis los estilismos que lucís sobre el escenario?

Lo único que sabemos es que a Ojete Calor les da pánico todo lo que combine. La elegancia les da urticaria. También las personas que visten de lino blanco en Ibiza que, por cierto, es una de las pocas islas del Mediterráneo que me queda por visitar. Creo que me va a gustar la naturaleza y nada más. Me gusta Benidorm, porque ahí la gente no tiene que retocarse para ir por la calle. Prefiero ver culos caídos en la playa, que ir a Café del mar y sentir que el único cuerpo escombro soy yo.

¿Es difícil cuadrar la agenda con Carlos Areces?

La relación siempre es dramática por la lucha que tenemos con los calendarios. Quizá esa sea parte de la magia. Si todo nos viniera bien igual nos desintegraríamos en el acto.

¿Qué hay en común en las actividades que desarrolla?

Yo creo que el surrealismo. Soy fan de películas como Aterriza como puedas o Amanece Que no es Poco. Me chiflan Faemino y Cansado. Y luego me hace mucha gracia cuando la gente se cae al suelo en general. Ese humor absurdo y a veces básico acaba impregnando todo lo que hago.

¿Cree que existe un revival de grupos paródicos e incluso humorísticos, como Ojete calor o Ladilla rusa?

Creo que grupos que hagan pop y abracen la comedia siempre han existido. Era una cosa que en los 80 estaba a la orden del día. Nos hemos quedado menos, pero nos sentimos muy arropados. Ladilla Rusa son nuestras primas y vivimos en el mismo poblado amish.

¿Qué próximos proyectos tiene?

Se va a estrenar en Disney Plus una serie que hemos estado haciendo este año y el año que viene rodaremos otra que he escrito para Atremedia Player. Este último, es uno de los proyectos que más ilusión me hace. El elenco de la serie es un sueño.