La semana pasada se celebró un desfile de moda en la terraza del hotel Artmadams a beneficio del Club Elsa. Asistió numerosísimo público «y más que pudo asistir -nos comentó Sedi Behvarrad, una de las organizadoras del evento-, ya que por falta de espacio y muy a pesar nuestro, se quedó mucha gente, más de 60 personas, sin poder entrar. Y es que el lleno fue total. El espacio no daba para más».

Anteayer por la mañana, con la intención de hacer balance, se reunieron en el hotel los propietarios del mismo, Jaime de España y Lluc Deyà, Sedi, en nombre de la organización del desfile, y Paqui y Margarita Salamanca, representando al Club Elsa.

Echas las cuentas. El Club Elsa se llevó 600 euros que le entregó el hotel Artmadams, más 500 como aportación de las rifas que se celebraron a lo largo de la velada, más otros 100 que llegaron de la venta de ropa. En total, 1.200 euros, que para los tiempos que corren no está nada mal. Por tanto, enhorabuena a la organización del evento, a las modelos reales que desfilaron y al hotel Artmadams. Y en cuanto al Club Elsa, agradecerle el trabajo silencioso, pero muy altruista, que están haciendo a lo largo de los años.

Treasure solidario

El próximo día 12 de los corrientes, a pocos días de que dé comienzo el curso escolar -¡cómo pasa el tiempo, eh... Porque parece que fue ayer cuando los niños dejaban de ir a la escuela y comenzaban sus vacaciones de verano!-, en la Sala Augusta de Palma se estrenará la película Treasure, que gira en torno a un viaje que una joven, periodista musical para más señas, y su padre, que sobrevivió al Holocausto, realizan por su país, Polonia, en una de cuyas etapas llegan a al campo de concentración de Auschwitz y hasta aquí podemos contar.

Bien. Las personas que vayan a ver la película el día 12 y que la vean en la sesión de las 19.30 horas, que sepan que lo que paguen por la entrada se donará a la Asociación Tardor, que vela por los sin techo y personas en el umbral de la pobreza, con escasos recursos para sobrevivir, a los que facilita comida a través de su comedor social, y albergue, acogiéndolos en los Llar Inge (General Riera) y Llar Kurt (polígono). Por ello, hay que ir a ver esa película el día 12, y verla en la sesión de las 19.30 horas.

Por todo esto, Tardor quiere dar las gracias a la dirección de la Sala Augusta y al Rotary Club Palma Almudaina. Y por supuesto a las personas que ya están comprando las localidades... Y a las que las comprarán el día 12 para la sesión -insistimos- de las 19.30 horas. Porque cuantos más asistamos, mayor será el beneficio para Tardor.

Por cierto, llevan consigo localidades para venderlas, Asun, voluntaria asistencias de los Llares Inge y Hurt, Jonny Darder, Carolina y Toni Bauzá. Si os los encontráis y estáis interesados en ir, se las compráis.

Se adelanta

El hotel Artmadams se complace en anunciar el pistoletazo de salida de la Semana del Arte, con una gran fiesta de inauguración el próximo 18 de septiembre. Este evento tiene como objetivo celebrar y dar valor al mundo artístico en todas sus formas.

Durante esa semana, el hotel dedicará cuatro días a diversas actuaciones que acompañarán a las exposiciones de pintura y escultura que se presentarán, ofreciendo con ello a los asistentes una experiencia enriquecedora y única. Y como, además, el evento contará con la participación de artistas destacados, convertirá el lugar en un espacio para el encuentro y la apreciación artística.

Asimismo, nos complace informar que Jaime de España y Lluch Deyá han confiado nuevamente en la periodista Patricia Chinchilla para la presentación de este esperado evento, garantizando una jornada llena de creatividad y entusiasmo, reforzada con el magnífico trabajo musical que aportará Dani Aviero.

«Además de la inauguración de la Segunda Nit de l’Art el día 18 con una exposición en la que, entre pintores y escultores, participarán 45 artistas, seguida de la actuación de la banda Gussatti Acoustic Live -señala Patricia Chinchilla-, las actividades culturales continuarán a lo largo de la semana. Así, el 19 de septiembre, de 20.30 a 22.30 horas, en la terraza ArtWall, está programada una noche de jazz a cargo del saxofonista Rodrigo Belga. El 24 de septiembre, también en la citada terraza, actuación del grupo La Boheme Mayurka.

Y dos noches después, la del 26 de septiembre, a las 19.30 horas tendrá lugar la presentación del movimiento Monotauro, además de una serie de esculturas, NFT y moda, y a partir de las 20.00 horas, presentación del musical Monotauro. Como verán -apostilla Patricia- el programa es muy atractivo por la variedad de actos que tendrán lugar en él. Por ello, invitamos a todos los amantes del arte y de la cultura a unirse a nosotros en esta celebración». Pues nos vemos el 18 de septiembre, en el hotel Artmadams, día del inicio de esta Setmana de l’Art.

¡Y pincha Campos!

Hoy se celebra la fiesta de la Mare de Déu de la Salut, con una misa en la basílica de Sant Miquel, de Palma. Finalizada la celebración, en la plaza que hay en el Mercat de l’Olivar -la que da a la zona de la pescadería-, habrá fiesta mundana para todo quien quiera participar, amenizada por Juan Campos, DJ desde hace más de 50 años. Según comenta, sigue en esta labor «porque estoy en forma. Por eso y también porque me llaman para que ponga música. ¿Qué hago, me quedo en casa? Por supuesto que no.

A esas personas que dicen que soy un enchufado de Cort, que estoy en todas las movidas musicales que organiza el Ajuntament, les digo que no es cierto. Es más, no entiendo como hay gente que cuente cosas que no son verdad. En lo que llevamos de año, esta es la primera fiesta organizada que estoy. Sí, estuve en la de Nochevieja del año pasado. Pero de eso, a decir que estoy en todas, como dicen algunos, no lo entiendo».

En cuanto a la música que pinchará a lo largo de esta noche de sábado, y más conociéndole como le conocemos, seguro que no faltará la música pop ochentera ni la latina. Pues nos vemos esta noche.