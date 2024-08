Alicia Comas, de vacaciones en Mallorca

Alicia Comas, mallorquina de Calvià pero residente en Ciudad de México desde hace algunos años, a donde llegó para trabajar en Televisa –donde sigue, y cada vez con más propuestas de trabajo–, vino de vacaciones unos días a Mallorca, yendo alguna que otra mañana a darse un baño, como estos días o si se tercia a hacer submarinismo, modalidad deportiva que practica desde hace años. Vamos, que meterse en un traje de neopreno, o si no, en bikini, ponerse las botellas, zambullirse y disfrutar viendo los fondos marinos es, para ella, poco menos que sentirse como pez en el agua.

Alicia, que regresará a México el próximo lunes, estuvo este viernes en el Hotel Artmadans asistiendo al desfile que tuvo lugar allí. «Fui invitada por Manu Blanco y asistí como público, como guest vip, para ver la fusión de la Moda con el Arte y, naturalmente, para disfrutar del espectáculo y el ambiente», detalló.

En México, en una de las muchas alfombras rojas que asiste, ya bien por su condición de actriz de televisión y teatro, ya bien como modelo.

Otra Fashion Week de NY

Como ya hemos contado en otras ocasiones, Alicia combina la televisión –seriales y telenovelas–, con el teatro (en invierno), en los fines de semana, y el modelaje de alto nivel, puesto que este año va a participar en lo que para ella será su séptima Fhasion Week de Nueva York, algo que no está al alcance de todas. Y repite por lo bien que lo hace, y porque las firmas para las que desfila, entre ellas Agatha Ruiz de la Prada, creen en ella. «Aunque ya es la séptima vez que voy, lo cual significa que soy una de las modelos veteranas, me hace mucha ilusión estar en esa pasarela».

Aparte, y también para desfilar, ha sido llamada desde Aruba, una isla que está cerca de Venezuela, y que perteneció a los Países Bajos, al menos fue conquistada por estos, y que hoy se la conoce como Las Vegas del Caribe. «De momento me han dicho que voy, lo que no sé todavía las firmas de las prendas hasta que llegue allí. Pero sí, me hace ilusión estar en esa Fhasion Week Aruba», confiesa.

Aparte, de regreso a México, tiene una agenda bastante completa. «Porque además de la televisión, en septiembre, y por tercer año consecutivo, asistiré a la entrega de premios teatrales ACPT 2024, o Premios Nacionales de Teatro de México, como invitada, por mi condición de actriz, lo cual es un reconocimiento que valoro mucho».

Lo último que ha hecho en tele

En cuanto a televisión, nos recuerda que ha estado en dos telenovelas, Fugitivas y Papás por conveniencia «e hice un capítulo muy importante para la serie Rosa de Guadalupe, un capítulo titulado La batalla del alma, con tres protagonistas, siendo una de ellas yo».

Alicia nos habla con pronunciado deje mexicano. Vamos, que si no sabes que es mallorquina, y hablas con ella, dices que estás hablando con una mexicana, lo cual le ha servido para integrase, más si cabe, en la cultura de aquel país. «Sí, me identifico muy bien con el territorio, y en eso me ha ayudado el hablar como ellos. Y es que, si te digo la verdad, no me imagino algo diferente a lo que estoy haciendo ahora, que estar y vivir en México, dedicándome al modelaje y a la actuación, lo cual me hace muy feliz. Y es que mi profesión es mi vida, mi pasión. Lo es todo».

Alicia delante de la galería de fotografías de Televisa, en la que aparecen rostros conocidos de esta cadena, entre ellos el suyo.

Lo que más añora de Mallorca

Ni qué decir tiene que en su vida mexicana no hubo momentos para el bajón. «En absoluto. Cuando vine aquí tenía muy claro a lo que venía. Aparte que rendirse es una palabra que no está en mi vocabulario». Por eso afronta el futuro con dos objetivos: «Ir aumentando el número de mis participaciones en la Fashion Week neoyorquina y seguir trabajando como actriz, tanto en Televisa como en el teatro». Pues ya puestos, le preguntamos que si ha pensado alguna vez dar el salto a Estados Unidos y probar allí, en el cine y dice: «No lo descarto, no, ya que el mercado de allí es muy amplio, lo que significa que también son grandes las posibilidades de trabajar. Pero cada cosa a su tiempo». En cuanto a noticias que le llegan de Mallorca, «en realidad, a través de los medios, más bien pocas. Me llegó lo que pasó con la DANA, pero lo hizo on line».

Y por supuesto, añora Mallorca: «Sí, mucho, sobre todo a mi familia y a los amigos. ¿Y sabes también lo que añoro mucho? ¡El laccao! Por eso, cada vez que estoy en la Isla lo bebo. Y ni qué decir tiene que también echo mucho de menos las playas tan paradisiacas y bonitas que tiene. En realidad añoro la Isla en sí, a la que, pese a la distancia, llevo siempre en mi corazón». Y en cuanto a la comida mexicana, «pues también me he adaptado a ella. Incluso al chili. Eso sí, sigo siendo vegetariana».

Por cierto, Alicia ya tiene fans que le piden fotos cuando se cruzan con ella por la calle, «y también me las hacen en las alfombras rojas que me invitan. Y como influencer, no me van mal las cosas, ya que hay empresas que contactan conmigo para que les haga publicidad», asegura.

Por último, nos dice que no descarta hacer teatro en los fines de semana durante el otoño e invierno mexicano, como ha venido haciendo en los últimos años, «lo que pasa que aún no han salido los cásting. Pero espero que sí, que lo haré».

Vestidos de cabellos

Esta tarde, a alrededor de las 20 horas, y hasta las diez de la noche, el peluquero José Moñino presentará una colección de vestidos diseñados y confeccionados por su hermano –tristemente desaparecido hace unos años– y él. La diferencia de estos vestidos a otros, es que, aparte de lo llamativos por lo espectaculares que son, es que están confeccionados con cabellos naturales de mujer. Son, además, vestidos que confeccionaron hace más de 20 años, presentados con mucho éxito, tanto en España, como en Inglaterra, Alemania y Francia, vestidos cuyos precios oscilan entre los 4.000 y 5.000 euros, dado que, según cuenta José, «solo en material gastas unos 1.500 euros por vestido». Está también la modalidad de alquilarlos a razón de 800 a 1.000 euros por día, para lucirlos en alfombras rojas o presentaciones, con la particularidad de que quién lo lleva sabe que nadie más lleva algo parecido a ella». La presentación será enfrente de la peluquería Bella Palma Style, a pocos metros de la plaza del obelisco. Presentará el acto Luis Miguel Suárez Diguele.