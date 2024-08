Los 40 niños que han disfrutado de una semana de un campamento de verano en la granja escuela Es Burotell no son conscientes todavía que nunca olvidarán estos ocho días. Los chavales, de entre 9 y 14 años, son familiares de pacientes oncológicos. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) organiza por segundo año unas colonias gratuitas para ellos. Son mallorquines, menorquines y también hay llegados de Asturias, Burgos, Sevilla y Cantabria.

Han podido disfrutar de talleres de ciencia, excursiones a Marineland, a la playa, actividades de aventura, tir de fona o un sinfín de juegos populares. El vilafranquer Joan Llull es monitor por segundo año: «No es un campamento normal. Los chavales hacen piña. Aprendes mucho de ellos y ver diferentes puntos de vista que te ayudan a mejorar».

Amigas

Martina tiene 12 años y es de Algaida. La pequeña cuenta cómo ha hecho muchos amigos: «He aprendido muchas cosas y me lo he pasado súper bien. He aprendido en el taller que hemos hecho antes cómo se curan las células del cáncer».

Le preguntamos si ha hecho un amigo que le caiga especialmente bien. Martina no duda al explicar que «hay una niña que se llama Alejandra que me ha caído muy bien. Nuestras madres tienen el mismo tipo de cáncer. Como hay mucha gente que está en la misma situación que yo, es muy agradable poder hablar con ellos y decir lo que sientes y opinar de todo».