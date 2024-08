Este martes 27 comenzó la 52 Super Series en Puerto Portals, una semana de regatas que se extenderá hasta el día 1 de septiembre. La jornada se ha bautizado como 'Pasajero número 13', pues un tripulante extra de la jet set mallorquina ha acompañado a cada una de las trece embarcaciones participantes –procedentes de Alemania, Brasil, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Inglaterra, Sudáfrica, Tailandia y Turquía– en el trayecto. Este año, ha destacado una invitada muy especial, la reina consorte de Tailandia, Suthida, quien llegó el lunes 26 de agosto a Mallorca para apoyar al equipo tailandés que participa en la competición.

Poco después de las once de la mañana, la empresaria y experta en moda Fiona Ferrer ha confesado su ilusión por empezar esta jornada a bordo del velero del equipo brasileño Crioula. Además, está muy emocionada de regresar a Mallorca: «Portals es mi casa, me he criado aquí». A las 11.30 horas, Ferrer se ha adentrado en alta mar junto al barco de Brasil.

Ante la vista de algunos curiosos y de un séquito real de, al menos, una decena de personas, Suthida ha salido del Corinthia George Town, un megayate cedido por el puerto. Poco después ha subido a una lancha con la bandera de su país que la transportaría al velero del equipo Vayu. Con gafas de sol y repitiendo indumentaria, la reina de Tailandia ha saludado desde la distancia, al tiempo que la embarcación se iba alejando. En ese momento, las tailandesas han despedido a su reina con una graciosa reverencia.

Un amplio despliegue de seguridad ha acompañado a la monarca desde la distancia y camuflados con ropa de calle. Vestida con el uniforme deportivo del equipo tailandés –pantalón y camiseta gris–, visera y unas grandes gafas de sol, Suthida ha sonreido a los que allí se congregaban.

De vuelta a la plaza, familiares y amigos de los regatistas disfrutaban de aperitivos, bebidas con hielo y buena música. Fue sin duda uno de los días más esperados de toda la semana de regatas en Portals.