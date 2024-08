Hace unos meses, la mallorquina Zaida Gelbert Martorell, fue elegida Miss Continental Mediterráneo 2024, en un certamen que rompe todos los cánones de belleza. «El certamen es pionero ya que no miran tallas, altura o físico. No soy la típica Miss de 90-60-90 y entre las participantes había chicas maravillosas, pero se piden otras cualidades», comenta Zaida.

A sus 33 años de edad, Zaida derrocha ilusión y pone rumbo al nacional que se disputará en Huelva, aún con fecha por determinar. Junto a ella viajarán otras dos mallorquinas; Irene Corvi, Miss Continental Mallorca y Marlene Lesme, Miss Continental Islas Baleares. «De cara a la gala final, me estoy preparando con un personaltrainer y una nutricionista, para superar las pruebas físicas, pero también trabajo la pasarela, especialmente los giros y equilibrio con tacones y la prueba de cultura general».

Su 1.62 de estatura, sus 100-90-120 de medidas corpóreas, cabello pelirrojo y ojos «caramelo verdoso», se suman a sus otras cualidades, «mi fuerte es la oratoria, el carisma, el trabajo, el esfuerzo y las ganas de soñar». Zaida es estudiante de Diseño de Moda, y dependienta habla «inglés, italiano, portugués y algo de alemán, además de castellano y mallorquín». Entre sus aficiones destaca la música, de todos los estilos, al igual que la lectura, «aunque me inclino desde pequeña por libros de la saga Harry Potter». Se confiesa ser más de playa que de piscina. «Me encanta cualquier playa o cala de Mallorca, pero si he de decir una, diría Son Serra de Marina». Entre sus preferencias culinarias, «uff, en eso soy muy infantil. Me encanta la pasta al pesto y los escalopes rebozados de Quelita y patatas fritas». Zaida recuerda que «ya están abiertas las inscripciones para el certamen de Miss Continental 2025 y que se animen las chicas porque los certámenes de belleza son cada vez más inclusivos y se puntúan otras cualidades. Se abren más las mentes y todas las mujeres somos perfectas».