En pubs o en terrazas, en la playa o en la intimidad del hogar, el verano invita a regalar el paladar con un refrescante combinado. Los hay para todos los gustos pero, qué duda cabe, existe un cóctel para cada momento del día y para cada momento de la noche. Aquí les dejamos una selección de los cócteles más veraniegos.

Piña Colada. Un clásico, su refrescante sabor le precede a nivel mundial. Su elaboración no encierra demasiados secretos: piña, coco y ron sellan una de las alianzas estelares en el mundo de la coctelería. Su origen se remonta a las playas caribeñas, a principios del siglo XX. Más tarde, en la década de los 50, Ramón ‘Monchito’ Marrero, camarero de la barra del hotel Hilton Beachcomber de San Juan (Puerto Rico), lo perfeccionó añadiendo un toque de crema de coco. Si su paladar no está acostumbrado a los combinados de alta graduación, ésta es su bebida. Destaca por su entrada dulce y afrutada, que condensa un alto contenido en vitaminas, minerales y antioxidantes.

Mai-Tai. Los componentes de este sabroso cóctel son un poco más rebuscados. A saber: ron, licor de curaçao, jarabe del orgeat –elaborado a base de almendras y lima anaranjada–. Aseguran que la combinación de estos ingredientes es una explosión de sabor en el paladar. El Mai-Tai vivió un boom en los años sesenta, gracias a la película Hawai azul, protagonizada por ‘el rey’, Elvis Presley.

Caipirinha. He aquí un clásico de cualquier coctelería que se precie, hecho a base de azúcar, lima y alcohol del cachaça –jugo de caña de azúcar fermentado–. La caipirinha comenzó a tomarse en los cafés de las playas de Brasil, con el tiempo su fórmula original ha sufrido variaciones, hay quien le añade frutas tropicales como el mango y el kiwi para darle un toque dulce a la par que ácido.

Margarita. Dicen las malas lenguas que fue un miembro de la alta sociedad tejana quien lo inventó para impresionar a la actriz Rita Hayworth. Sea o no cierto, lo único que tenemos claro son sus componentes: tequila, cointreau y jugo de lima, cuidadosamente decantados sobre una copa de cristal bordeada con sal, hacen de este popular brebaje uno de los cócteles más solicitados en todo el mundo.

Daiquiri. El predominio del ron y la lima en el Caribe han propiciado gran cantidad de cócteles. En el caso del daiquiri basta añadir un poco de azúcar para obtener una de las bebidas más exportadas, bautizada con el mismo nombre que el de una playa cercana a Santiago de Cuba. Pero no amigos, este cóctel no fue pergeñado por un nativo inquieto, sino por un grupo de ingenieros norteamericanos destinados a esa zona, solo ellos pueden atribuirse el mérito que para sí querría más de un cubano.

Sex on the beach. Su nombre convierte esta bebida en una de los más excitantes del verano. Creada por un barman de Florida en honor a las actividades que los jóvenes ponían en práctica durante la noche en las playas de su condado. Lleva vodka, zumo de naranja, jugo de arándanos y licor de melocotón.

Cosmopolitan. Su nombre deja claras pistas de su naturaleza sofisticada y hedonista. El ‘cosmo’ fue creado en Nueva York en la década de los 80, popular en los ambientes más chic. Preparar un auténtico cosmopolitan es relativamente sencillo, basta con verter en una coctelera hielo, vodka, cointreau, zumo de arándanos y jugo de lima, agitar enérgicamente y colar la mezcla en la copa.

Bloody Mary. El cóctel de los amantes de las sensaciones, pues un sorbo del Bloody Mary aporta al paladar una explosión de emociones dulces, saladas y ácidas. Su inconfundible color ‘sangre’ está ligado al zumo de tomate. Vodka, sal, pimienta, limón, salsa Worcesteshire y un leve toque de tabasco –para los más atrevidos–, culminan uno de los cócteles más complejos.

Hurricane. Sin duda, el menos conocido de los combinados que asoman por esta página. Originario de Nueva Orleans, su nombre se debe a la gran cantidad de huracanes que azotan esta ciudad estadounidense. Posee una amplia variedad de recetas, pero la más popular combina ron blanco, ron moreno, zumo de maracuyá, lima y hielo picado. Se sirve en vaso ondulado y se acompaña de una rodaja de naranja.