La historia del libro huérfano ha traspasado el mar Mediterráneo hasta llegar a la Península Ibérica. El escritor malagueño Javier Castillo (Málaga, 1987), y autor de El día que se perdió la cordura, se hizo eco de esta información publicada este miércoles en este mismo periódico.

Con la esperanza de encontrar al autor de la dedicatoria escrita en una de las páginas de su libro, el bestseller español compartió este miércoles en su perfil de Instagram el artículo publicado por Ultima Hora acerca del misterio de su libro perdido. El malagueño acompañó la foto con el siguiente texto: «Qué sorpresa que uno de mis libros tenga detrás esta preciosa historia ¡Tenemos que encontrar al dueño!». Y añadió «¡Instagram, haz tu magia!».

Con este mensaje en redes sociales, el escritor logra dar más difusión a la información, cosa que podría facilitar la búsqueda del propietario de la obra. Recordemos que se trata del libro El día que se perdió la cordura, escrito por Javier Castillo, en formato bolsillo y con dedicatoria incluida, de un hijo para su madre. Una versión prácticamente nueva, según afirma Silvia García, la mujer que el pasado lunes encontró el objeto. El lugar en que fue hallado el escrito está muy próximo al Auditorium de Palma de Mallorca. Para concretar, junto a la fachada del local de copas Mira Blau, a solo unos metros del teatro del Paseo Marítimo de Palma. También es importante la fecha de la dedicatoria. Y es que pese a que el ejemplar fue encontrado a principios de esta misma semana, y el lanzamiento del libro tuvo lugar en el año 2014, el emotivo texto data del 8 de febrero de 2022.

Al margen de esto, la historia de Silvia y la literatura viene de lejos. «Cuidadora de libros», así se define ella. La aficionada a la lectura considera a los tomos que descansan en su estantería como auténticos hijos, y los cuida como tal. «Cuando he prestado alguno y no me lo han devuelto, he sufrido», admite la mujer. También, la madrileña es toda una apasionada de las lecturas de segunda mano: «Los libros de infancia y adolescencia los donamos a un centro de menores». Además, ha entregado varias ediciones de enciclopedias y películas a varias bibliotecas. Desde el pasado martes, todavía no han llegado noticias del dueño del libro perdido. Ahora solo queda esperar a que quizá, con la ayuda de Javier Castillo y sus seguidores, García pueda encontrar al propietario del libro y al autor o a la destinataria de esta bonita dedicatoria.