Mallorca es y ha sido, desde hace décadas, lugar de vacaciones de rostros famosos nacionales e internacionales. Actores, cantantes, deportistas, presidentes de Gobierno, miembros de la realeza y un largo etcétera de celebrities han disfrutado del verano en la Isla. No se puede decir si actualmente vienen más o menos, pero al igual que los tiempos cambian, el perfil del famoso es diferente, y si no fuese por la prensa local que con sus reportajes, entrevistas e imágenes dejan constancia, no podría escribirse parte de la historia de Mallorca. Unas memorias que recuerdan cómo Errol Flynn, uno de los galanes más famosos del cine, navegaba por aguas de la Isla en 1950 junto a su tercera esposa, Patrice Wymore, a bordo del yate ‘Zaca’. La presencia de Errol Flynn en la Isla atrajo a muchas estrellas, como Ava Gardner, Rita Hayworth, Tyrone Powell, Orson Welles, John Wayne, Anthony Quinn, entre otros, que venían a pasar una temporada. En los años 60, la actriz Ava Gardner se refugió en Mallorca ante el ‘acoso’ de Frank Sinatra. Fue invitada a presidir una gala de Miss Naciones Unidas, en cuyo jurado se encontraban Luis Miguel Dominguín, García Berlanga, Carmen Sevilla, Fernando Lamas y Mel Ferrer, en el que Maruja García Nicolau, Miss Europa, coronó a la ganadora. Gardner fue gran amiga del escritor británico Robert Graves.

Los hoteles de lujo acogían a los famosos, a diferencia de hoy que eligen chalets o fincas vacacionales de lujo. En el antiguo Hotel Formentor han veraneado Concha Velasco, Mijaíl Gorbachov, Peter Ustinov, Arthur Garfunkel, José María Aznar, Ronald Koeman, Charles Chaplin, Audrey Hepburn, así como el Dalai Lama o Winston Churchill y muchos otros más, así como una inolvidable luna de miel para unos recién casados Grace Kelly y Raniero III de Mónaco. El Hotel Son Vida acogió a Julio Iglesias, quien en una ocasión decidió salir por la puerta trasera de la cocina para dar esquinazo, sin éxito, a los fotógrafos que hacían guardia. De allí se dirigió a cenar al antiguo restaurante Casa Gallega, de Palma. El también cantante Sting, con motivo de su concierto en Palma, eligió el lujoso establecimiento de Son Vida para descansar unos días. En los 90, se vivió una gran competencia entre Marbella y Mallorca por saber quién tenía los mejores famosos. Los posados de Ana Obregón, en Costa de los Pinos, y Norma Duval, en aguas de playa de Muro, protagonizaban las portadas de las revistas. Los reyes Juan Carlos I y Sofía de Grecia se convertían en excelentes anfitriones, invitando a otros miembros de casas reales, así como los emperadores de Japón, la reina Isabel II, con el duque de Luxemburgo, a bordo del yate Britania; Rania de Jordania, Harald de Noruega, etc. Las regatas de la Copa del Rey y la Breitling concentraban rostros conocidos del momento. Antonio Banderas desplegaba su cercanía y amabilidad con la prensa, junto a Melanie Griffith. Michael Douglas se enamoró tanto de Mallorca, especialmente de la Serra de Tramuntana, que adquirió s’Estaca. Ello atrajo a estrellas de Hollywood como el mismísimo Jack Nicholson. El hotel La Residencia, recibía a una desolada Diana de Gales, quien tras separarse del príncipe Carlos se refugió en Deià, mientras veíamos al agente secreto 007, Pierce Brosnan, jugar a tenis. Leonardo Di Caprio emuló a Rafa Nadal, en el Sporting Tenis Club de Portals, frente a una top models de Victoria’s Secret. Claudia Schiffer, desde su casa del Port d’Andratx se consagraba junto a Naomi Campbell y Elle Macpherson las auténticas top models del momento. Nuevos famosos Los reality shows y las redes sociales han creado otros perfiles de famoseos. Participantes de concursos televisivos como ‘Gran Hermano’, ‘Superviviente’s, etc, se han convertido en el trampolín de los famosos a quienes se les conoce por despotricar contra sus compañeros de concurso o meterse en las mismas sábanas. Una nueva generación de influencers cogen posición en las fiestas y eventos, por los millones de seguidores que se suman a sus marcadores, miles de ellos pagados a través de aplicaciones.