Francisco Bauzá: «No le dimos el Siurell al alcalde porque Cort no nos apoya económicamente»

La marxa des Güell a Lluc a peu cumplió este año su cincuenta aniversario. Sí, año tras año, hasta cincuenta años ininterrumpidamente, lo cual no es muy frecuente. Y lo mejor, que a cada año que pasa se apunta más gente. «Empezamos con pocos, pero a medida que han ido pasando los años, hemos ido a más. -dice Francisco Bauzá, presidente del Grup Güell desde 2018-. En este último, concretamente, hemos superado al anterior en un 70%, ya que hemos sido alrededor de las 8.000 personas, la mayoría saliendo de Palma, más las que se han ido sumando durante el camino. Además, hay que decir que es un evento nacido en Palma de la mano de un palmesano, Tolo Güell, que no solo hace mallorquinidad, dado que son muchas las personas de distintas localidades de la isla que participan, y que también pone a Palma en el mapamundi, puesto que, sobre todo desde que tenemos la página web, son muchos los extranjeros, llegados desde cualquier parte, que participan en ella».

Se da la casualidad que este sábado, que es cuando hablamos con Francisco Bauzá, le encontramos mandado las cartas de agradecimiento a las personas y entidades que han colaborado con la Marxa. En la dirigida al alcalde de Palma, con fecha de 16 de agosto, le agradecen la colaboración recibida por parte de los departamentos de Policía local, Protección Civil e Infraestructuras. Más o menos en los mismos términos se dirigen al Govern y al Consell de Mallorca, a los ayuntamientos de Binissalem, Consell, Inca, Lloseta, Selva y Escorca, y a Protección Civil de Alaró y Bunyola, y a los voluntarios a las policías locales de las localidades por las que pasa el Des Güell a Lluc a Peu.

-Nos llama la atención que mande una carta a Cort -le decimos-.

-¿Por qué?

-Porque a nadie que asistió a la salida de la marxa no le pasó desapercibido el que usted entregara un Siurell a la presidenta y presidente del Govern Balear y Consell, respectivamente, dejando al alcalde Martínez, allí presidente, sin el siurell.

-Le hicimos entrega de los siurells, como muestra de nuestro agradecimiento, a Govern y a Consell porque nos ayudan y apoyan económicamente, y no se lo entregamos al Ajuntament de Palma, porque no nos apoya, no nos da ni un céntimo, vamos. En cambio, sí apoya a otros colectivos. Por eso nos sorprende que nos excluya a nosotros, cuando, ya digo, es un acto, una manifestación… Algo que nace en Palma de la mano de un palmesano, que funciona, y mejor a cada año que pasa, desde hace cincuenta años, y, dada su repercusión mediática, es algo también que ensalza el nombre de Palma. Y perdone que sea tan insistente y repetitivo, pero es que este acto conlleva esa repercusión, por supuesto, cien por cien positiva para Palma. Por eso también, nos extraña que este Ajuntament, como el anterior, presidido por Hila, no nos apoye económicamente. Sí, nos han dicho que sí, que nos iban a apoyar, pero hasta la fecha no lo han hecho. Veremos que pasa al año que viene. Desde luego, nosotros vamos a seguir trabajando para que la próxima subida a Lluc sea mejor que la anterior… Eso sí, le hemos dado las gracias a Cort por haber mandado al acto de la salida a la policía local, a Infraestructuras y a Protección civil.

-Hubo reacción por parte del Ajuntament al verse excluidos en la entrega de los Siurells, con el alcalde allí presente, aplaudiendo, y más delante de tanta gente…?

-Pues no. Yo, desde luego, no la noté. Pero supongo que debieron entender que el Siurell iba, como así lo expusimos, para las entidades que nos habían apoyado. Y de momento, y repito, el Ajuntament de Palma no está entre ellas, aunque, como ya le he dicho, le hemos agradecido los servicios que nos dio la Policía Local, Infraestructuras y Protección Civil.

-¿Piensa usted que el no recibir el Siurell delante de tanta gente hará que el próximo año sí le den ayudas…?

-No lo sé. Desde luego, no lo hicimos con esa intención, pues quedó claro que los Siurell eran para las entidades que nos habían apoyado económicamente, y el Ajuntament de Palma, no está entre ellas. Y es una lástima, pues, como digo, es un acto creado por un palmesano, que sale de Palma desde hace 50 años, medio siglo, y que hace mallorquinidad, pues participan mallorquines de toda la isla, y en los últimos años, extranjeros, lo cual no es poco. Y es un acto, además, en que en ninguna edición se haya producido ningún incidente.

-¿Y dice que durante el mandato de Hila tampoco tuvieron ayudas?

-Tampoco, ni un céntimo. Por eso, con el cambio en el gobierno municipal pensábamos que sí lo tendríamos, pero tampoco. Al menos este año, que ha sido el primero de su mandato, tampoco lo hemos tenido y… Bueno, pues que todo el mundo que vive en Mallorca sabe lo que es, y lo que significa, la marxa des Güell a Lluc a peu.

Pues más claro, el agua que nos ha caído en los últimos días.

Por ello, pensamos que el próximo año Cort sí recibirá el Siurell, entre otras cosas, por lo que significa este acto.

-¡Ah, bueno…! Otra cosa: ¿Cómo está el asunto Des Güell al Castell de Bellver, esa subida familiar que pretende el Grup Güell, en la que colaborará el RCD Mallorca…?

-Pues en esas estamos. Nosotros lo tenemos todo previsto: una subida de la familia al Castell de Bellver, y en esa subida incluimos también a las personas con problemas de movilidad. Estamos en contacto con Cort a la espera de que nos diga cómo lo hemos de hacer, qué permiso hemos de pedir, etc. Por nosotros la podríamos hacer el próximo verano.

Pues que conste también.