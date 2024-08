Agosto se llena de actividades infantiles

Los parques acuáticos son uno de los más refrescantes y divertidos destinos para disfrutar con los niños y niñas durante sus vacaciones estivales. Momentos de diversión, pero también lúdicos, los que encontramos en algunas opciones como fiestas infantiles, talleres y actividades que llenan el tiempo de ocio.

Mamut es una interesante exposición con visitas guiadas que ofrece Caixa Forum. La propuesta muestra cómo eran los animales que vivieron junto a nuestros antepasados durante la Edad de Hielo, hace más de 10.000 años. Un recorrido en familia, recomendada para niños a partir de 7 años, que se puede realizar durante este mes de agosto.

The Sunset Market, de Puerto Portals celebra su décima edición con una gran variedad de juegos, actuaciones musicales y actividades para niños y niñas, mientras que los mayores pueden visitar los distintos puestos del mercado artesanal.

El próximo viernes, 16 de agosto, La Fada Despistada, subirá al escenario del centro cultural La Misericòrdia, de Palma, dentro del programa Misericòrdia Petit. Actuaciones que comienzan a las 19 horas, con acceso gratuíto, hasta completar aforo. La mágia llega a La Misericòrdia el 30 de agosto con el mago Enzo Lorenzo quien frente a los pequeños de la casa, remocionará con sus enormes trucos.

Pequeños exploradores

La actividad organizada, hace unos días, por el proyecto Sa Dragonera Blava, en colaboración con el certamen de fotografía submarina Mare y el Parque Natural de Sa Dragonera, ofreció a los pequeños exploradores y sus familias aprender más sobre la biodiversidad de Sa Dragonera, lo que demuestra que además de divertirse la gran mayoría de eventos infantiles demuestran esa parte lúdica para nuestros pequeños.

El mes de agosto vuelve a recuperar Cinema a la Fresca, en Palma. La gran pantalla, instalada en el Parc de Ses Estacions, proyectará un total de 12 peelículas que se podrán ver gratuítamente y que darán comienzo a las 21.30 horas. El callejón de las almas perdidas, Creatura, The First Slam Dunka, Godzilla vs. Kong y El ladrón de Bagdad son algunas de las que se proyectarán en los próximos días. Sin duda, un verano de película