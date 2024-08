Joan Monse: «No es una enfermedad, ni un trastorno, sino un rasgo de nuestra personalidad»

A Joan Monse no os lo voy a presentar, pues es una persona sobradamente conocida, sobre todo como comunicador. Estuvo en IB3 y Canal 4 y ahora está en Fibwi presentando semanalmente el programa Un día más, los viernes por la noche, en el que aborda con sus colaboradores temas de actualidad, además de otros que tienen que ver con el ser humano en sí, o cómo reacciona este ante determinadas situaciones.

Al margen, Joan, que también es mago, y muy entendido en las posibilidades que el universo digital ofrece al ser humano, y entre ellas, la inteligencia artificial, nos sorprende ahora a través de un pódcast hablándonos del PAS (persona altamente sensible) y de sus consecuencias.

Por eso, nos hemos citado con él, para que nos hable sobre esa serie de vídeos divulgativos sobre el PAS que podéis encontrar en la red, a través de los cuales trata de explicar dicho concepto basado en su experiencia personal, cosa que hace con un lenguaje cercano, y expresivo, a fin de que todo el mundo le entienda.

¿Qué te llevó a abordar este tema?

Primero, aclarar que esto no es una enfermedad ni un trastorno, sino un rasgo de personalidad. Todo surgió después de un fuerte bajón emocional que tuve hace un par de años. A partir de ahí, empecé a investigar y encontré a Karina Zegers de Beijl, autora de libros sobre las PAS. Leer su obra fue como verme en un espejo. Se estima que el 20 % de la población es PAS, es decir, uno de cada 5 personas. Muchas, especialmente hombres, temen hablar abiertamente por miedo a lo que piensen los demás. En EEUU, la doctora en Psicología Clínica y de Investigación, Elaine Aron, y otros neurocientíficos, han avanzado mucho en este campo. Además, artistas como Alanis Morissette y Peter Coyote han compartido públicamente su experiencia como PAS. En España, Eduardo, un amigo de Madrid, de familia de médicos, me dijo que ya hay jefes de servicio de hospitales nacionales de referencia que no solo conocen este rasgo, sino que están adquiriendo más conocimiento científico sobre él. Saben que es crucial para el trato con los pacientes.

¿Y qué aspectos tratas?

Exploro para descubrir por qué soy PAS, sus cuatro características principales y toco temas como miedos y relaciones con amigos, familia, trabajo, pareja.

Coméntanos sobre esas características que definen a una PAS...

Pues de manera muy resumida, ahí va. Primero, nuestro sistema neurosensorial procesa toda la información que nos llega de manera extremadamente más intensa y reflexiva, con lo bueno y con lo malo que ello conlleva. Te lo aseguro. Segundo, emocionalidad y empatía excesivas, ya que experimentamos las emociones muy intensamente y nos conectamos profundamente con los demás. Tercero, la saturación, o sobre estimulación, pues somos más susceptibles a la sobrecarga sensorial y al estrés. Cuatro, percibimos detalles de todo tipo, matices, que la gente en general puede pasar por alto. Como quien dice, sin esfuerzo, nos damos cuenta de muchas cosas que pasan alrededor, y todo ello nos impacta sobremanera. Literalmente, por tener los sentidos tan agudos, es como tener una percepción extrasensorial y te digo que, no pocas veces, preferiría no captar tanta información. En los vídeos comento con ejemplos y más detalles.

¿Por qué elegiste este estilo?

Porque las personas PAS somos muy observadoras y disfrutamos pasear. El título de la serie juega con el acrónimo PAS y el verbo pasear, usando el gerundio paseando. Y a través de las imágenes hemos pensado el título de PASeando.

¿Sabes? Al escucharte, me has transmitido mucho simbolismo.

Me emociona que lo hayas percibido así. Grabé planos secuencia largos, sin cortes, para reflejar mi mundo interior. Las rocas y grietas representan esos obstáculos a los que nos enfrentamos mientras bordeamos el abismo.

¿Qué esperas lograr?

Como divulgador, aportar conocimiento. Si este proyecto ayuda a una sola persona, habré cumplido mi objetivo. Recibo muchos mensajes de agradecimiento, incluso desde Brasil, de una asociación de hombres PAS. En España, la Asociación de Personas Altamente Sensibles (APASE), creada por Karina hace unos 15 años, celebró en mayo sus VI Jornadas Nacionales con gran participación.

A quién le interese, ¿dónde puede ver la serie?

En Youtube, en mi canal @joanmonse. Que se suscriban ya que este es solo el primer paso del proyecto. Y como digo en los vídeos, os invito a acompañarme para aprender más sobre la alta sensibilidad, juntos, a través de PASeando.

[Así pues, entremos en su canal youtubero y paseemos con él].