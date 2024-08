Uno de los carteles de la quinta edición del Festival MARE, el que ilustra esta entrevista, es una metáfora visual perfecta para entender la finalidad del certamen. La imagen de Enric Gené, muestra la «punta del iceberg» en el que el hombre ocupa una posición mínima frente al mar pese a sentirse por encima, aunque, como en la realidad, el mar lo sostiene. Amador Garcías (Inca, 1977) es el coordinador del festival. El también especialista en márketing avanza las novedades de un certamen con ánimos de expandirse a nivel internacional pero, sobre todo, de concienciar sobre la importancia vital del medio marino. La entrega de premios se celebrará en Menorca en octubre. MARE inaugura hoy la exposición Significar, un diálogo fotográfico entre el hombre y el mar. La exhibición estará disponible en el Passeig Marítim del Port d’Alcúdia hasta el 27 de agosto. La muestra viajará a Formentera y Eivissa poniendo punto y final a un recorrido por las Islas.

¿Cómo nace MARE?

MARE nació en 2020 en plena pandemia como una herramienta para concienciar a la ciudadanía sobre el mar mediante un lenguaje muy positivo. Queremos huir del mensaje de algunas campañas que atacan a las personas que a lo mejor no están concienciadas o que no tienen unos hábitos de cuidar el medio marino. Tenemos que decirles «mira lo que hay debajo del mar» e intentar seducirlos. El mar es el gran desconocido. En él, hay una belleza y riqueza de la que no somos conscientes. La idea es sensibilizar para preservar.

¿Qué novedades destacaría de la edición de este año?

Esta edición volvemos a contar con MARE Popularis, una categoría abierta al público y donde la gente desde casa puede votar en nuestra web y elegir al ganador de este premio. Como novedad, este año las otras cinco categorías serán elegidas por un jurado compuesto por la bióloga marina Debora Morrison, directora de la Fundació Palma Aquarium, el fotógrafo y cineasta Pep Bonet y Rafa Fernández Caballero, fotógrafo especializado en fotografía subacuática galardonado en 2022 como Fotógrafo del Año. Son tres ‘patas’ perfectas para conseguir un equilibrio.

¿Qué estrategia de comunicación hay que seguir para poder concienciar?

En Baleares todo el mundo tiene una relación biográfica y personal mayor o menor con el mar. Queremos que la gente la quiera porque, al final, forma parte de su infancia, de sus recuerdos y de su vida en general.

¿Cuál es la foto que más le impactó de las últimas cuatro ediciones del certamen?

Hay una imagen bastante impactante en la que se ve a un tiburón con un anzuelo clavado. Cada año ponemos título a las instantáneas para crear un diálogo con ellas y hacer reflexionar a quienes las ven. El título de esta foto es Víctima, pero la víctima no somos nosotros, sino ellos.