Ante un atardecer de ensueño, la fiesta de lujo que organiza cada verano el empresario inmobiliario Marcel Remus fue uno de los eventos más sonados de Mallorca, celebrado en el Pure Salt de Port Adriano. Aunque la fiesta «de las estrellas» competía este jueves noche con la gala de blanco de la Copa del Rey de Vela, sin duda tuvo su protagonismo tanto a nivel local como internacional. Más de 500 personas acudieron al evento del verano. Ellas, vestidas de rojo. Ellos, con camisa y pantalón.

El sofocante calor ni impidió disfrutar de la Lifestyle Night, el evento de Remus que reúne a los famosos de primera talla. Este año, las estrellas principales fueron la icónica actriz estadounidense Teri Hatcher y La Toya Jackson, hermana del legendario Rey del Pop. Deslumbrantes con vestidos rojos, acapararon la mirada de las televisiones –la mayoría alemanas– y medios de comunicación.

La pasarela de looks por la alfombra roja, que midió aproximadamente unos 18 metros, comenzó poco antes de las 20.30 horas. Entre los asistentes, estuvo la famosa supermodelo alemana Franziska Knuppe : «Es la sexta vez que acudo a las fiestas de Remus y, para mí, es un evento muy destacado. Voy a cumplir 50 años y pienso comprarme una villa a través de Marcus», confesó. También se dejó ver la legendaria presentadora de televisión, la austríaca Arabella Kiesbauer: «Gracias a mis raíces africanas no sufro tanto con el calor, pero me encanta Mallorca», bromeó.

La jornada transcurrió con glamour, lujo y un cóctel de bienvenida de calidad mientras esperaban el plato caliente: las dos estrellas de Hollywood. Pasadas las 21.30 horas, aparecieron las aclamadas Teri Hatcher, su hija Emerson Tenney y La Toya Jakcson. «Estuve hace poco en Berlín, una ciudad maravillosa, y entendí por qué Mallorca es la Isla preferida para los alemanes», explicó Hatcher, quien comentó que vive en Los Ángeles pero que «viajo mucho por trabajo». Ahora, prosiguió, «estoy feliz de estar en Mallorca para poder descansar».

Tampoco faltó la marca española. La actriz Mónica Cruz repitió, un año más, en la fiesta del magnate de las inmobiliarias. «Me encanta estar en Mallorca, he venido ya muchas veces, pero es cierto que vengo con el tiempo justo. Espero, a la próxima, venir con más días para disfrutar de la Isla». Sobre su amistad con Remus, confesó que «nos conocimos en eventos hace ya cinco años».

Sin duda, la jornada calurosa de ayer noche fue de lo más comentado entre los invitados, pero eso no quitó relevancia a lo que Marcel Remus tenía preparado: la actuación de Jenny Berggren, de la banda de música de los 90 Ace of Base. Un concierto impecable que hizo vibrar a los asistentes con seis clásicos que los invitados reconocieron enseguida y cantaron. La noche fue larga para la Lifestyle Night a la par que inolvidable.