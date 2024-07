Este jueves se celebra la prestigiosa fiesta de gala Remus Lifestyle Night, organizada por el millonario agente inmobiliario de origen alemán, Marcel Remus. Un evento en el que se esperan, como ocurre cada año, varias celebridades, entre ellas la famosa cantante estadounidense La Toya Jackson, que aterrizaba el miércoles en Mallorca, confirmando su asistencia a la cita. El evento de las estrellas tendrá lugar en Pure Salt Port Adriano.

Marcel Remus organiza este tipo de fiesta cada año durante el verano, a la que acuden famosas de la talla de Mónica Cruz y algunos iconos cinematográficos, participantes en ediciones anteriores, como la actriz británica Liz Hurley, conocida por su papel en series como Gossip Girl o películas como Austin Power, o la veterana Joan Collins que la hemos podido ver en Tierra de Faraones (1955), en Dinastía (1981) y en una indefinida lista de películas, series y obras de teatro.

Este año, no solo destaca La Toya al evento, también estará Teri Hatcher como invitada especial. La famosa se hizo popularmente conocida por sus papeles en la serie Lois & Clark: The New Adventures of Superman y en Mujeres Desesperadas.

La Remus Lifestyle Night comenzará a las 20.00 horas con una calurosa acogida en la alfombra roja. Una hora después, se dará la bienvenida a todos los invitados desde el escenario y, a continuación, darán paso a la actuación en directo de Jenny Berggren, del mítico grupo sueco de los 90, Ace of Base. Pasadas las 22.30 horas, habrá una sesión de cine y parada fotográfica. La fiesta continuará con cena, espectáculo, música y mucho glamour.