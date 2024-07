Michael Douglas, el mejor embajador de Mallorca l Cada vez son más l Fin de obra

Hace unos días, Michael Douglas volvió a poner a Mallorca en el mapamundi. Asistió a una fiesta de la tercera edad, celebrada en Valldemossa. No solo vivió esa jornada como uno más, sino que le dio difusión a través de las redes sociales.

Desde esta modesta tribuna hemos reconocido en numerosas ocasiones la publicidad que hace el actor norteamericano de nuestra Isla en todo el planeta, ya sea mostrando las maravillosas puestas de sol que divisa desde su casa, concretamente desde su mirador sobre el mar hacia Poniente, celebrando el 4 de julio… O haciendo todo lo posible, que lo hizo, para que la Serra de Tramuntana, que tanto admira, fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. Por eso, en numerosas ocasiones, le hemos pedido al Govern que, cuando menos, le hiciera llegar su agradecimiento, que le llamara, o que le convocara, o que le pidiera audiencia en s’Estaca para decirle: «Michael, muchas gracias por lo que está haciendo por nuestra Isla» ¿Cuesta tanto hacer eso?

El actor está totalmente integrado en la cultura y costumbres mallorquinas.

¿Qué es Essentiallity Mallorca?

¿Que a qué viene esto que contamos, contado ya, dicho sea de paso, en otras ocasiones? Pues viene a que, según nos cuentan algunos pajaritos que revolotean sobre nuestras cabezas, Essentiallity Mallorca es una asociación de empresas de turismo de lujo que cada año otorga premios a entidades y/o personas que tienen algo que ver con el turismo de altísima calidad. Este año entregará tres reconocimientos: Mejor embajador de Mallorca, Mejor lujo comprometido y Mejor esencia de Mallorca. Podría concederle a Douglas el primero, el de Mejor embajador de Mallorca. Vamos, que el jurado a nada que se ponga en contacto con él para decírselo, lo hará oficial. Pensamos que es un acierto, porque, insistimos, ¿qué mejor embajador que él?

Los premios se otorgan en el transcurso de una cena, en un lugar que todavía no hemos podido localizar, pero seguro que es conocido y de prestigio. Tampoco sabemos la fecha de la misma, pero está al caer.

Premiados en años anteriores

¿Que quiénes han recibido estos premios? El de Mejor embajador de Mallorca ha recaído en la Copa del Rey de Vela, la Legends Cup, la Foundation Yannick y Ben Jakober –buenos amigos de los Douglas–, la Mallorca Film Comission y el Atlántida Film Festival.

Pues muy bien por Essentiallity Mallorca, porque más acertados no han podido estar. Aparte de que ese premio es justo y necesario, seguro que Douglas lo colocará junto al Siurell de Plata que Ultima Hora, en reconocimiento de su mallorquinidad, le entregó hace años –exactamente el año en el que el Mallorca jugó en Birmingham la final de la Recopa contra la Lacio. El año del ‘Cúper no te vayas, Cúper quédate’–. Y lo decimos porque en la cena de los Siurells de Plata, a la que asistió el entrenador mallorquinista, sentado frente a él, Michael también se lo pidió, diciéndole: «Cúper no te vayas, Cúper quédate».

Por todas partes

Palma es una ciudad en la que da la sensación de que, a cada día que pasa, hay más indigentes, gentes sin techo, personas que por unos días –hasta que les dejan o encuentran otra cosa mejor– convierten un pedazo de calle en su casa… Y es que, ya sean unos, ya sean otros, los encuentras en todas partes, en cualquier esquina, cuando te estás tomando algo en una terraza más o menos del centro, en las calles más concurridas...

El otro día, sin ir más lejos, encontramos a uno en la calle de Sant Miquel, con una temperatura más que considerable, tumbado en el suelo y tapado con una manta. Más o menos ese día, pero al atardecer, en la calle Nuredduna había otro, tumbado en un banco, dormido –o a punto de dormirse–, y anteayer –suponemos que hoy también– un grupo de jóvenes con un perro se había asentado en la plaza del Rosselló, detrás del bar. Y a tenor del desorden que había a su alrededor, daba la impresión de que hacía varios días que andaban por allí. A veces son menos –nos decía un vecino–, a veces son más; a veces algunos duermen, aunque sea a plena luz del día. «Y están –añadía– cerca de un parquecito en el que juegan los niños».

Personas sin techo, con la casa a cuestas, en la plaza del Rosselló de Palma.

También señaló que la entrada de los aparcamientos estaba ocupada por sin techos, al medio día ausentes, seguramente buscándose la vida por ahí… Eso sí, habían dejado ordenados todos sus chismes.

Nos cuentan que a veces pasa la policía por allí, pero ellos siguen. Son okupas, y como tales, tienen sus derechos. O eso dicen ellos… Lo cierto es que a un okupa no se le saca de un sitio así como así, y más cuando dicen que están en desamparo total.

Pues es lo que hay, las calles de Palma cada vez más okupadas… Y lo peor es que no hay dónde meterlos. Y es que los establecimientos, pocos, que hay para ellos, o están llenos, o sus condiciones son tan malas que no quieren ir. Por eso, a cada día que pasa, más gente en la calle. En cualquier lugar. Incluso los hemos visto durmiendo en las escaleras de un convento cercano a la Rambla

Obra acabada

Para terminar por hoy, otra buena noticia. Acaban de finalizar las obras de la doble vía de circulación entre el cuartel de Gènova y el colegio La Pureza, lo cual supondrá un gran desatasco circulatorio, en especial en la época de colegios.

A falta de unas papeleras y unas cuantas plantas, han finalizado las obras de la doble vía de circulación entre el cuartel de Gènova y el colegio de La Pureza.

Un usuario de dicho tramo nos manda las fotos de cómo ha quedado parte del mismo, diciéndonos que solo falta que coloquen las papeleras y alguna que otra planta, porque por lo demás, ¡listo! Pues nos alegramos.