Un año de 'Love on Tour'

Se cumple un año de la última visita profesional de Harry Styles a España, en un momento en que los rumores del lanzamiento de su nuevo disco no hacen más que crecer. En el marco de su segunda gira Love on Tour, el artista británico actuó en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 12 de julio de 2023. Dos días después, cantó en el recinto Mad Cool de Madrid. Ambos recitales exhibieron un contundente sold out, en el que participó mucho público mallorquín. El aniversario de su última visita coincide con una fecha clave para las fans de la boyband One Direction, de la que era miembro y que se separó en 2015.



«Catastrófico», así recuerda la mallorquina Bea Badilla el último concierto del cantante británico en Madrid. De su experiencia, destaca la entrada al recinto, dónde tuvo que hacer una cola kilométrica de varias horas «a pleno sol». Además, la joven afirma que, una vez dentro del recinto, varias personas perdieron el conocimiento debido a las aglomeraciones y al calor extremo. «Estos eventos multitudinarios se deberían hacer en estadios y no en descampados», reivindica la fan del exintegrante de One Direction. No obstante, a parte de los problemas de organización y logística, Bea disfrutó de una noche mágica al ritmo de uno de sus artistas favoritos.



Por su parte, la palmesana Lara Torrecillas, otra aférrima seguidora de Styles, admite que el show reunió las condiciones perfectas para conocer gente nueva: «Descubrí que significa el ‘fenómeno fan’». Asimismo, el ambiente le recordó muchísimo a los espectáculos de una de las artistas del momento, Taylor Swift.

Referente a su parada en Barcelona, la marratxinera Laia Ramón, comenta que la organización de las colas para pista fue muy deficiente: «Podías estar ahí días, que les daba igual». Sin embargo, su experiencia en el interior del recinto fue increíble, y es que logró situarse muy cerca del escenario. «Harry estuvo genial, interactuó con muchas personas del público y me divertí mucho», recuerda Laia. De su viaje express, destaca los vuelos de ida y vuelta, «plagados de fanáticas con camisetas del británico». Además, los asistentes al evento disfrutaron de Medicine, tema inédito del compositor que, en su momento, no lanzó al mercado, pero siempre despierta la euforia del público.

Los rumores acerca de un cuarto álbum inundan internet. Y es que el medio especializado en música Billboard anunció el pasado mes de mayo, en un artículo del festival Glastonbury 2025, que un nuevo álbum de Styles está en producción. Además, el cantante británico reapareció públicamente, el 12 de julio, por primera vez desde hace casi un año. Para la sorpresa del público del concierto de Stevie Nicks (1948, Estados Unidos), Harry Styles saltó al escenario del evento BST Hyde Park en Londres, para interpretar los temas Stop Dragging My Heart Around y Landslide en homenaje a la compositora Christine McVie, fallecida en 2022.

Love on Tour (LOT) fue la segunda gira musical del artista, en la cual promocionó su disco de doce canciones, Fine Line (2019). Coincidiendo con la primavera de 2022, y aun sin haber finalizado su segunda gira, Styles presentó su tercer álbum de estudio bajo el nombre Harry’s House. El que todavía continúa siendo su último disco supera ya los tres mil millones de reproducciones solo con As it Was, en la plataforma de música en streaming Spotify. Con su lanzamiento más reciente, el videoclip de la canción Daylight, acumula 18 millones de visualizaciones a diez meses de su estreno en YouTube.

El aniversario de la última visita del exintegrante de One Direction a España coincide con una fecha clave para las fans de esta conocida boyband, que se separó hace ya nueve años, en 2015. Cada 23 de julio se celebra la efeméride del nacimiento del grupo de música One Direction, creado en la edición británica del programa The X Factor en el año 2010. Y cada 23 de julio, también, legiones de fans en todo el mundo esperan a que la mítica banda anuncie su regreso al mundo de la canción.