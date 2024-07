El cine y su música, sin la que no se entendería el primero, es el hilo conductor del nuevo encuentro solidario ya conocido bajo el nombre ‘Concert de la Lluna a les Vinyes’. Música, solidaridad y gastronomía local se vuelven a citar en la undécima edición de este concierto que ya forma parte imprescindible del calendario cultural, social y solidario en la agenda estival de los mallorquines.



La velada tendrá nuevamente como anfitriona a Bodegues Macià Batle, entre cuyos viñedos sonarán las melodías que llegan, un año más, de la mano de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Bajo la batuta de Pablo Mielgo, y acompañado por el solista Smerald Spahiu, la Orquestra volverá a ser el alma musical de este recital, con un repertorio que cada verano logra emocionar al público. Y este año no será menos, puesto que el concierto será un tributo a John Williams (Floral Park, Nueva York; 8 de febrero de 1932), compositor, director de orquesta, pianista y trombonista estadounidense.



Williams está considerado uno de los compositores más prolíficos de bandas sonoras de la historia del cine, algunas de las cuales se podrán escuchar el próximo 20 de julio en el Concert de la Lluna a les Vinyes. Las bandas sonoras de Superman, Harry Potter, La llista de Schindler, Tiburón, E.T. Aventures a la terra, Indiana Jones, Parc Juràssic, J.F.K o Star Wars sonarán en una velada, como siempre, acompañada de la mejor gastronomía local con productos de la tierra: vinos blancos, tintos y rosados de las bodegas Macià Batle, sabrosas panades, cocarrois, llonguets y ensaimadas del Forn de Ca na Teresa, además de llonguets con sobrasada de Can Company, serán solo algunos de los tentempiés que se podrán saborear durante la jornada musical y solidaria. El concierto comenzará a las 21.30 horas; sin embargo, para facilitar la entrada y acomodación de los asistentes, la apertura de puertas tendrá lugar una hora antes.

El concierto solidario arrancará a las 21.30 horas; la apertura de puertas será una hora antes para degustar la gastronomía. El Concert de la Lluna a les Vinyes es una iniciativa de Amics de la Infància con el patrocinio de Macià Batle y coordinado por Grup Trui. Las entradas anticipadas se podrán adquirir en el Club del Suscriptor de Ultima Hora en Palma, Inca y Manacor; El Corte Inglés (centros de Jaume III y Avingudes), Bodegas Macià Batle e Insel Radio 95.8 FM.



Es importante señalar que se ha habilitado una Fila 0 para aquellas personas que no puedan asistir pero que sí quieran participar en el evento solidario y estar presentes desde el corazón. Para ellas se ha puesto a disposición el siguiente número de cuenta: CaixaBank ES40 2100 2841 2513 0035 1587. El precio de la entrada anticipada es de 40 euros (en taquilla 45 €).