Reflexionando con Carlusky sobre las oportunidades de una modelo en Mallorca

Carla Pérez, Carlusky, tiene 19 años y es palmesana. Además es modelo y tiene su propia escuela de modelos. Ha sido Miss Intercontinental y primera finalista de Miss España y en la actualidad, junto con otras tres personas, lleva dos concursos de Misses: Miss Intercontinental y Miss Global. Desde hace unos meses forma parte del dúo Tanga Team, junto con Manu Banco, con el que canta la canción Ritmo de la noche. Además, con su compañero Manu como presentador y conductor del programa, colabora en Estiu a tope, que se emite desde este viernes, en Canal 4, un formato que gira en torno a las redes sociales, moda, entrevistas y temas relacionados con el verano…

Y es que Carla se siente segura como nunca, motivo por el que le dijo que sí a Manu a nada que le propuso formar parte del programa, cosa que hará que pierda de vista sus otras ocupaciones, entre ellas las redes sociales, a las que califica de ‘nuevo mundo’. «En ellas no todo es lo que parece, por eso no se pueden publicar según qué cosas… Más que nada por si dan lugar a malas interpretaciones». Le pedimos que nos ponga un ejemplo al respecto, dado que nos perdemos un poco en estas cuestiones. «Pues -dice-, que la gente interpreta que por decir que soy modelo soy tonta. Pero yo voy a seguir, entre otras cosas, porque no me importa lo que digan de mí según qué personas».

Es complicado

O sea que va a ser modelo a pesar de ciertas opiniones, cosa que nos parece muy bien. Además vemos que es educada y muy correcta, así que ¿por qué no intentarlo? Ahora bien, intentarlo en la Isla, es perder el tiempo. Y se lo comentamos no para mermarle la moral, sino porque aquí apenas hay desfiles, y si los hay, lo que les pagan por participar en ellos no da para vivir. «Sí, claro, es así. Por eso pienso ir a Barcelona. O mejor, me gustaría ir. Lo digo porque Mallorca me tira mucho». «Pues ya sabes, amiga. Ser modelo aquí es complicado», insistimos para animarla a que lo pruebe fuera de la Isla.

«Pero por tener seguidores en Instagram, unos 35.000 -nos comenta antes de darnos tiempo a preguntarle cuántos- cobro. Lo digo porque me llaman de eventos para que asista como influencer y por ello me pagan -se vuelve a adelantar-. Sí, unos doscientos euros…».

«Pues nosotros, en tu situación, por mucho que te paguen en tu agencia por dar clases a futuras modelos, y por esos 200 euros que te dan por asistencia a actos como influencer, pensamos que como no tengas muchas alumnas y no vayas a muchos eventos… Consideramos que es mejor irse a otro lugar donde haya más oportunidades que aquí… Porque, a ver, vayamos por partes: con Tanga Team, ¿qué repertorio tenéis?». «En cuanto a mí, una sola canción: Ritmo de la noche. Y hemos tenido dos actuaciones, pero espero tener más a lo largo del verano. Por eso digo que me estoy pensando lo de ir a Barcelona llegado el otoño», nos reconoce ahora más convencida a dar el salto.

«Harás muy bien. Otras, antes que tú, se fueron, y no les fue mal. Piensa que si no sales, siempre te quedará la duda de qué hubiera pasado con tu vida si hubieras salido. Es una simple reflexión», le comentamos y nos responde con un silencio. En ese momento, decidimos contarle algunos ejemplos de modelos de la Isla que decidieron probar fortuna en otros lugares. «Malena Costa es una gran modelo que fue reconocida como tal una vez que desfiló en pasarelas de la península… Vamos, una vez que salió de Mallorca. Otra, Alicia Comas, de Calvià, se fue sola a México, donde está triunfando como actriz en la cadena Televisa, y como modelo, pues cada año participa en la Fashion Week de Nueva York, además de su trabajo de modelaje en México…», le contamos. Y añadimos una reflexión: «Otra solución sería que hubiera una Semana de la Moda de Mallorca, porque aquí hay modelos y muchos y buenos diseñadores». «Sí, eso estaría muy bien. Es más, si en otras comunidades hay semanas de moda, que encima funcionan, ¿por qué no aquí?», nos responde.

En ese momento nos planteamos la principal duda: ¿quién la organizaría? «Pienso que el Govern o el Consell de Mallorca o algún ayuntamiento podría hacerlo -señala-. Tienen medios económicos y sería bueno para la Isla, para sus diseñadores y para sus modelos, por lo tanto ¿quién mejor que estas entidades para organizarlo? Repito, tienen medios, luego sería cuestión de encontrar a las personas adecuadas para que lo organizaran». Pues la idea, que es muy buena -además, por lo que vemos, ella la tiene muy clara-, está lanzada. La última palabra la tienen los que mandan. Porque, repetimos, no es mala idea organizar un evento de estas características. Lo agradecerían, sobre todo, los buenos diseñadores que hay en Mallorca. Y también los modelos.

«Pero, mientras tanto -le decimos a Carlusky-, tú a lo tuyo, pues quieras o no se te ha acumulado mucha plancha: el programa de Canal 4, que con Manu Blanco seguro que va a salir bien e incluso descubres una nueva faceta como comunicadora. Luego están los dos concursos de belleza, tu escuela de modelo, tus 35.000 seguidores en las redes… Eso sí, todo ello sin olvidar que en un lugar como este hay pocas oportunidades. Desde luego, muchísimas menos que en cualquier casting que se haga en Madrid o en Barcelona, donde si no te cogen tienes la oportunidad de conocer gente que seguramente te guiará o te hará descubrir otros caminos que te lleven hasta tu sueño, como les ha pasado a otros que lo han intentando. Por eso, no te quedes con la duda. A la primera oportunidad que tengas, resuélvela saliendo, probando fuera, y… Pues si encima a lo largo del verano se va diciendo por ahí que tú vales, que haces las cosas bien… Pues todavía mejor, ¿no?», concluimos. Así que desde aquí le queremos desear mucha suerte a Carla Pérez.