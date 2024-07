La fiesta más 'hippy' del verano

El movimiento contracultural hippy ha inundado, este 5 de julio, la celebración que da el pistoletazo de salida al verano en Puerto Portals. El Boulevard del lujoso Puerto de Portals Nous, en el municipio de Calvià, ha sido escenario de una fiesta al más puro estilo Flower Power. Los más de 700 asistentes han disfrutado de una velada en la que no ha faltado música de la década de los 60, 70 y 80.

Como ya es tradición, varias actuaciones musicales han amenizado una noche que se ha alargado hasta las dos de la mañana. Además, artistas llegados directamente de Ibiza han realizado divertidas performances en un escenario que este año incluía una pasarela. El espectáculo ha arrancado a las 22 horas con una coreografía de actores y bailarines. La pista de baile ha vibrado al ritmo de hits inolvidables como Fiesta (1977) de la icónica Raffaella Carrà. Los asistentes también han bailado las canciones de Elvis Presley, Mick Jagger, David Bowie, Lenny Kravitz y Queen.

Para esta séptima edición, la fiesta ha contado con los tributos a Tina Turner y a la película Grease (1978). Para culminar la velada, el público ha vibrado con el mítico tema de John Lennon y Paul McCartney, All You Need Is Love.

La moda fue otra de las grandes protagonistas de la fiesta ‘Sea & Love’. Los colores vivos y los estampados psicodélicos han predominado en la pista de baile de Puerto Portals. Y la oscuridad de la noche no ha evitado ver el modelo de gafas que en su día lució el cantante norteamericano e icono hippy John Lennon.