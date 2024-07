La noche del 3 de julio tuvo lugar la gala anual de Condé Nast en el Florida Park de Madrid, una fiesta en la que se respiró glamour y pasión por el turismo. La artista mallorquina Rossy de Palma fue premiada con el galardón especial de redacción, quien se mostró agradecida ante tal reconocimiento. Y por primera vez, el Grand Hotel Son Net en Mallorca y The Reserve en Savoy Signature, Madeira, se hicieron con el premio de Mejor Nuevo Hotel, debido a un empate técnico. En materia de gastronomía, Zoëtry Mallorca, fue el mejor valorado. Además, otros dos complejos hoteleros de la Isla ganaron en las categorías de Escapada y de Resort.

Un emotivo discurso de David Moralejo y Divia Thani, Head of Content y Global Editorial Director de Condé Nast respectivamente, acompañó la entrega del premio especial de redacción #YoSoyTraveler. Ambos agradecieron a Rossy de Palma su labor como embajadora de España en el exterior. En su discurso, la mallorquina aprovechó para manifestar su opinión en materia de fronteras: «Todas las fronteras geopolíticas tienen intereses y no son naturales, pero las gastronómicas sí lo son. Me siento ciudadana del mundo».

El Grand Hotel Son Net, ubicado en Puigpunyent, fue premiado como Mejor Nuevo Hotel junto al The Reserve en Savoy Signature de Madeira, dado a un empate nunca antes visto en la historia de la gala de Condé Nast Traveler. En la categoría gastronómica, Zoëtry Mallorca se hizo con la victoria. El galardón de Hotel de Escapada fue en esta ocasión para The Lodge, un lujoso refugio a escasos metros de Formentor y de la playa de Muro. Para acabar con el reconocimiento a Baleares, el Hotel de Mar Gran Melià, situado frente a la costa de Illletas, fue nombrado como mejor resort de España 2024.

La actriz Greta Fernández fue la encargada de presentar el evento. Asimismo, la velada contó con las actuaciones de la dominicana Lennis Rodríguez y del cantante Nil Moliner. Ambos consiguieron levantar al público de sus asientos para celebrar una velada que mezcló lujo, sofisticación, cine y sentido del humor. Entre las asistentes destacaron la artista mallorquina Rossy de Palma, la actriz Miriam Giovanelli y Alba Rivas, la cantante madrileña Russian Red, y Manuela Velasco, actriz y sobrina de la célebre Concha Velasco.