Asistimos como oyentes a la clase magistral que Lydia Valentín impartió en MegaSport. Ella es campeona del mundo de halterofilia los años 2017 y 2018; de Europa en 2014, 2015, 2017 y 2018, además de triple medallista olímpica: oro en Londres 2012; plata en Pekín 2008 y bronce en Río 2016. Nos sorprendió la gran cantidad de mujeres que asistieron al taller, muchas más que hombres. Eso sí, todos los presentes estuvieron muy atentos a las explicaciones que la riojana les dio.

Durante la charla, la deportista explicó cómo agarrar con las manos la haltera –barra metálica en la que, en sus extremos, se colocan las pesas–, la posición correcta que tienen que tener las muñecas, los movimientos que deben hacerse con piernas y brazos para que la barra con las pesas pase desde el suelo a una altura por encima de sus cabezas, cómo devolver la haltera con las pesas al suelo una vez hecho el ejercicio y cómo respirar en cada uno de esos pasos, entre otras claves para practicar esta disciplina.

Lydia Valentín atrajo en todo momento la atención de los numerosos asistentes a la clase especial.

También compartió una serie de trucos que pueden ser de gran ayuda para simplificar según qué movimientos. La mejor española de todas las épocas en halterofilia consiguió captar la atención de sus oyentes, que no dudaron en plantearle sus preguntas en relación a los distintos ejercicios. Además, fue todo un lujo poder verla en acción pues, aunque se ha retirado de la competición, observar cómo llevaba la teoría a la práctica, causó sensación.

Lydia nos reconoció que a día de hoy ha perdido la cuenta de los títulos conseguidos, «ya que cuando compites casi no tienes tiempo en pararte a pensar en lo que has ganado, pues compites continuamente, por lo que si hoy acabas una competición, estás ya pensando en la próxima, que puede que esté a la vuelta de la esquina». La deportista es una mujer amable, receptiva, con respuestas para todo y, como no podía ser de otro modo, feliz con lo que ha conseguido en una disciplina muy dura como es la halterofilia, a la que ha entregado prácticamente toda su vida.

Sonia Ruiz, Maite Humbert, la monitora de halterofilia de MegaSport Marina Pujol, Mónica Cruces y Gemma Seguí asistieron a la clase magistral.

«Dada la dureza que exige su práctica, debes de desarrollar una serie de cualidades y habilidades que vas adquiriendo, o descubriendo, a medida que lo practicas. También, como verás –señala a los que han estado siguiendo la masterclass–, es un deporte abierto a todos, me refiero a mujeres y hombres. Un deporte no muy conocido hasta no hace mucho, sobre todo no muy conocido por la mujer, ya que desde siempre ha estado vinculado al hombre».

Técnica pura

Que haya cada vez más mujeres que lo practiquen «es porque hoy, más que nunca, se sabe de los beneficios que los deportes de fuerza nos aportan, me refiero a nosotras pues, entre otras cosas, fortalece la masa muscular que se va perdiendo con el paso de los años. Por ello, animo a las mujeres a que, cuando menos, lo prueben».

Mónica, que está siguiendo con mucha atención la clase, es una de las mujeres que lo probó. Ahora comparte su práctica con la del CrossFit, uno de los entrenamientos más duros ya que reúne varias disciplinas, entre ellas la halterofilia. «La halterofilia me da músculo y fuerza, por ello lo recomiendo a las mujeres, sobre todo antes y durante la menopausia porque, además, fortalece los huesos. Todo es cuestión de empezar, ya que si nos lo proponemos, todas podemos. Empiezas por lo básico y poco a poco van notando que vas progresando. Y es que con la práctica vas aprendiendo los movimientos, me refiero a lo que tienes que hacer con las piernas, los brazos y las muñecas, cómo tienes que coordinar el cuerpo, cómo se debe agarrar la barra de la forma adecuada… Porque además de fuerza, este deporte es técnica pura. Y en cuanto resultados, pues reconozco que desde que lo practico me encuentro mucho mejor a nivel general, y también me ha servido para hacer mejor el CrossFit».

Sonia Ruiz, Maite Humbert, Mónica Cruces y Gemma Seguí, que practican halterofilia con su profesora Marina Pujol, comparten al cien por cien la opinión de Mónica. Animamos a practicar este deporte, aunque sea al menos a probarlo, ya que tiene una gran cantidad de beneficios para la salud. Ya sabéis, dejad que en vuestras vidas entre la halterofilia.