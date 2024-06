Con la llegada del verano, se activa la temporada de festivales musicales en Mallorca. Cada año, emergen nuevos eventos que se dispersan por toda la Isla, convirtiéndose en uno de los principales atractivos turísticos. Esta vibrante red de festivales debe su éxito a su diversidad, atrayendo a públicos diferentes con carteles impresionantes y manteniendo siempre el foco en el amor por la música.

Desde propuestas indies hasta ambiciones internacionales, los festivales de verano 2024 en Mallorca aspiran a superar todas las expectativas, cautivando a quienes año tras año se entregan a sus encantos estivales.

Origen Fest

El Origen Fest inició su nueva edición el pasado 9 de junio. Bajo el título de Origen Fest 2024: An Evolution Tale, este año se presenta como la mayor celebración hasta la fecha. Los seguidores de la música electrónica tendrán la oportunidad de disfrutar de tres días distribuidos entre el 7 de julio y el 4 y 31 de agosto, cuando podrán explorar los sonidos que marcarán las tendencias futuras en el ámbito de la electrónica, tanto a nivel nacional como internacional. Esta edición estará temáticamente centrada en el misticismo que rodea a las plantas, reflejado en la decoración y la imagen del evento.

Es Jardí Festival

Es Jardí Festival, el evento musical boutique y punto de reunión esencial del verano en Mallorca, regresará este 2024. Tras su exitoso debut en 2023, el Mediterranean Boutique Festival volverá este año a Calvià con una programación excepcional. El festival ofrecerá música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos en un entorno único dentro del Recinto del Mallorca Live Festival, desde el 11 de julio hasta el 31 de agosto. Los grupos, cantantes y fiestas de esta edición arrancan. Children of the 80s y un invitado especial: Nacha Pop (11 de julio), Carlos Vives (12 de julio), Babasónicos (13 de julio). La fiesta Mucho Mambo (18 de julio), India Martínez (19 de julio), Arcangel y Gente de Zona (20 de julio), Morcheeba (25 de julio), Sabro by Mëstiza (26 de julio), y Rozalén (27 de julio).

El mes de agosto empieza con la popular fiesta Bresh (1 de agosto), Siempre Así (2 de agosto), !!! (Chk Chk Chk) y el dúo de DJ y productores españoles ELYELLA (3 de agosto), Summer of Rock (8 de agosto), Amaral (9 de agosto), Viva Suecia (15 de agosto), La fiesta hippy Summer of Love (16 de agosto), La Oreja de Van Gogh (17 de agosto), la celebración del 25 aniversario de Garito (24 de agosto). Una segunda fiesta Bresh (29 de agosto), Ana Mena (30 de agosto), y finalmente, Children of the 80’s cerrará esta edición (31 de agosto).

Mobofest 2024

Mobofest es un festival internacional de música independiente que se celebra en Mallorca. Comenzó en 2017 con el objetivo de ofrecer un espacio para descubrir bandas locales independientes. En la octava edición de Mobofest, que tendrá lugar del 25 al 27 de julio en el Parc de n’Hereveta, Porreres, Julieta Venegas y Valeria Castro serán los principales artistas destacados. Guillem Gisbert, el vocalista de Manel, también figura en el cartel de este año. La última incorporación al Mobofest 2024 es la catalana Irma Farelo, conocida como Mushka, quien es aclamada como «una de las voces más destacadas de la música urbana en catalán» según señalaron desde el festival.

Port Adriano Music Festival

Este verano regresa el Port Adriano Music Festival, celebrando su esperada duodécima edición con un cartel lleno de grandes actuaciones. Los conciertos de este año se distribuyen en cuatro fechas. El festival comenzará el viernes 28 de julio con el concierto del grupo Sister Sledge. Esta banda vocal es conocida por algunos de los mayores himnos de baile de todos los tiempos, como Lost in Music, He’s the Greatest Dancer, Thinking of You y We Are Family.

El cantante Youssou N’Dour se presentará el 2 de agosto. Esta estrella de África Occidental, junto a su banda Super Étoile, crea un sonido que es tanto característicamente senegalés como internacional, una mezcla contagiosa y emocionante de diversos estilos musicales. El 3 de agosto, será el turno del veterano compositor y guitarrista brasileño Antônio Pecci Filho, conocido artísticamente como Toquinho. Estará acompañado por Camilla Faustino, una de las voces más innovadoras de la Nova Música Popular Brasileira, ofreciendo un recital que transportará a Port Adriano al Río de Janeiro de todos los tiempos. Para conmemorar el 40 aniversario de Forever Young (1984), la banda alemana Alphaville estará de gira mundial y se presentará en el escenario del Port Adriano Music Festival el sábado 10 de agosto.

Festival de Pollença

La edición de 2024 del Festival de Pollença se distingue por una programación alineada con los principios del festival, ofreciendo un recorrido histórico de la música desde Claudio Monteverdi hasta compositores del siglo XX. Este recorrido abarca música del renacimiento, barroco, clásico, romántico y contemporáneo, incluyendo homenajes como el 175 aniversario de la muerte de Chopin. El festival presenta diversos formatos musicales: conjuntos barrocos, clásicos y sinfónicos, destacando la evolución de los instrumentos de teclado (clavicémbalo, fortepiano y piano). Además, cuenta con una notable representación internacional, con solistas y agrupaciones de renombre mundial. También se incluye un concierto familiar para hacer la música accesible a todos.

El Festival de Pollença se posiciona como un referente cultural en Europa, invitando a disfrutar de la belleza de Pollença y Mallorca a través de la música durante el mes de agosto.