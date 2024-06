La abogada y política del Partido Popular, Andrea Levy, ha asegurado que su «fortaleza» ha sido encontrarle «utilidad» a la enfermedad crónica «que la acompaña», «una enemiga a la que no quiero ver», pero que le ha servido para «aprender a convivir con ella», en alusión a la fibromialgia.

Dichas manifestaciones las ha realizado en el mediodía de este jueves en Ferrol, durante la presentación de su libro, 'La utilidad de todo este dolor', en la Central Librera de esta ciudad, acompañada por el presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela y con integrantes de Affinor (Asociación de fibromialgia y fatiga crónica del noroeste), una enfermedad que le diagnosticaron a Levy en el año 2015, después de ser diputada en el Parlament de Cataluña por el Partido Popular y actualmente concejala de este mismo partido en el Ayuntamiento de Madrid.

Así, ha señalado que esta dolencia es una enfermedad con la que ha aprendido a «no ignorarla, porque uno puede pensar que se merece una manera de vivir con esa fatiga, ese cansancio, ese dolor, ese insomnio, ese no poder más, ese desfallecer». «Son unos síntomas que puedes estabilizar si aprendes a convivir con ello de la mejor forma posible, entendiendo que habrá esos días malos», ha comentado. Levy ha detallado que para ello «primero hay que abordarlo desde un punto de vista médico, con las personas especialistas que nos pueden ayudar más».

Al mismo tiempo, ha reconocido los motivos para escribir este libro. «Durante mucho tiempo conviví con esta enfermedad, ignorándola, pero también malviviendo a base de toda esta medicación que al final hizo que viviese peor», ha asegurado. A pesar de la situación, Levy ha detallado que decidió seguir en política. «Evidentemente me di cuenta de que sobrevivir constantemente a base de autoexigencia, de perfección, de la presión constante, de querer alcanzar todo lo que se me ponía por delante de la mejor manera posible, en lo profesional y en lo personal, al final me estaba costando la salud y cada vez alcanzaba menos cosas», ha afirmado.

Con todo, la actual edil madrileña ha reconocido que hubo momentos en los que dijo: «hay muchas señales en mi cuerpo que me están diciendo que me está pasando algo y por mucho que las ignore, siguen estando aquí, y no voy a mejor». «Todo eso que me iba sumando, me iba provocando más dolor», ha aseverado. Con su libro, ha explicado, trata de mostrar «una panorámica, una cartografía de diversos tipos de dolor, porque hay un dolor que es físico, sentimental, por una pérdida, pero luego hay el dolor del entorno, el dolor que nos va provocando situaciones a las que nos vemos aburridos».

«En mi caso estaba muy vinculado a, evidentemente, dedicarme a la política», ha reconocido, en un momento además en el que en Cataluña «la ruptura de los afectos sentimentales y de la tensión política era muy, muy importante». «Hay que aprender esa convivencia con uno mismo, a pesar de que a lo mejor a lo que aspiraba, a lo que quería llegar, no se consigue a primeras», y por eso el libro también es «un reflejo o va abordando una generación política, o una década en política, en la que también las aspiraciones, las ambiciones individuales de cada uno, pues podían suponer una frustración cuando no las conseguía a la primera».