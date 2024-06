La emotiva carta de Begoña Villacís a su hermano fallecido: «Me duele la cabeza de tanto llorar»

La exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís ha hecho sus primeras declaraciones tras el asesinato la semana pasada de su hermano Borja. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúa investigando el crimen, que no se descarta que fuese fruto de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Mientras se suceden las investigaciones, cinco días después del trágico desenlace, la política ha mostrado su agradecimiento y ha dedicado unas palabras, recordando a su hermano pequeño.

«Me duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes», ha confesado la política de Ciudadanos, a la vez que ha agradecido todas las muestras recibidas de cariño y solidaridad con la familia. Es, según ha explicado, la encrucijada más difícil de toda su vida a la que ha tenido que hacer frente. «Cada vez que alguien me preguntaba cómo afrontaba alguna adversidad respondía con tranquilidad que a mí la vida todavía no me había tocado. Hasta el pasado martes, el martes la vida por fin me tocó, me atravesó. Cinco días y sigue siendo igual de irreal», ha escrito en la publicación que ha compartido en su perfil de Instagram.

Begoña Villacís ha tenido unas sentidas palabras en recuerdo de su hermano: «Borja siempre será mi hermano pequeño, y yo seré siempre su hermana mayor. La que le cuidó lo mejor que supo, junto con los mejores padres que uno puede llegar a tener, y a la que siempre quiso compensar con sentidos gestos, grandes abrazos, y cariñosos besos. No era de esos chicos que no sabían expresar. A veces hacía de hermano mayor. Y a veces me volvía y otras se me iba, pero siempre sentí su amor incondicional, nunca hubiese permitido que una mañana me tocase pedir a nuestros padres que se sentasen, que tenía algo que decirles el peor día de nuestras vidas».

Lo que se sabe del crimen

La Policía continúa investigando el asesinato de Borja Villacís, ya que cree que podría haber un segundo tirador en la escena y otra persona que les habría ayudado a escapar de la capital. De los tres detenidos que pasaron el viernes a disposición judicial, dos fueron enviados a prisión provisional acusados de participar en la emboscada mortal. Los encarcelados son Kevin P.E., identificado como uno de los tiradores, y su madre, María José, quien conducía el vehículo implicado en el crimen. El tercer arrestado, Ismael E.V., un amigo marroquí de Kevin, ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares. Según fuentes de la investigación, de momento no hay pruebas que sitúen a Ismael en la escena del crimen. De hecho, él ha aportado alguna pago que realizó en un bar a kilómetros de distancia de lo sucedido y ningún testigo lo ha reconocido como presente durante el homicidio el pasado martes.

Por tanto, agentes del Grupo V de Homicidios tratan de identificar, entre amigos y familiares del clan, al hombre que llegó a la escena del crimen en la parte atrás del coche. En la del copiloto iba Kevin y conducía su madre. También a la persona o personas que ayudaron a salir de Madrid a estos dos hombre después de que María José les dejara en un descampado cercano donde cambiaron las placas del vehículo y dejaron las armas. Y si más personas participaron en la encerrona que terminó con el acribillamiento de Borja Villacís y con la hospitalización de su amigo Luis. Los agentes siguen analizando también las causas de lo ocurrido. Cada vez tienen más claro que Borja no sería el objetivo de los detenidos --que iban fuertemente armados en lo que creen que fue una emboscada-- sino que habría acudido a la cita como mediador o acompañantes de sus amigos y el clan de los toledanos por problemas derivados de una denuncia contra Kevin por destrozar un coche. Pero no descartan un ajuste de cuentas relacionado con narcotráfico, ya que varios involucrados tienen antecedentes en este sentido.