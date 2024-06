Los motivos por los que Michael Douglas se merece ser homenajeado en Mallorca

No entendemos como a estas alturas del partido a nadie del Govern balear –de este y de los anteriores– o del Consell de Mallorca –también de este y de los anteriores– no se le ha ocurrido llamar un día de verano a la puerta de s’Estaca para dar las gracias a Michael Douglas. ¿Que por qué? Pues por muchas razones, entre otras por la promoción positiva que está haciendo de la Isla desde que puso sus pies en ella, hace más de treinta años. O bastantes más...

Bueno, sí. Entendemos por qué no lo han hecho. Porque la mayoría de los que nos gobiernan, cuando llegaron los Douglas a Mallorca, eran estudiantes de EGB... ¡Y qué sabían ellos! Y ahora que son adultos, y políticos, entre los encontronazos que tienen unos contra otros casi a diario, pues se les ha olvidado.

Haciendo ‘marges’ en s’Estaca

Aunque nuestros principios con Douglas no fueron buenos, a base de tiempo y constancia la relación ha mejorado. Pero incluso cuando no nos veía con buenos ojos, seguramente por lo mucho que le acosábamos, nunca dejamos de pensar lo importante que era y que es que este hombre y su familia pasaran temporadas en s’Estaca, o si lo prefieren, en Mallorca, pues ha hecho tantos kilómetros a lo largo y ancho de ella que se la conoce mejor que muchos de nosotros, ya sea en el campo de la historia, como en el de la cultura, y si nos apuran de la agricultura.

Una mañana, al poco de llegar con su entonces mujer Diandra y su hijo Cameron, un niño por entonces, le sorprendimos con dos colegas –Sapri y Sebastián Terrassa– vistiendo pantalón corto y camiseta deslucida, llevando una carretilla cargada de tochos para terminar de construir una marjada. ¿Se imaginan? El actor, al vernos, se enfadó y a través de Joan, el guardés de s’Estaca, le pedimos disculpas. «¿Cómo cree usted que vamos a dejar de hacer una foto a un norteamericano, actor, famoso, doblemente oscarizado, haciendo un marge en Mallorca? Y más habiendo terminado de rodar Instinto básico y Un día de furia», cosa que deducimos al ver que llevaba el pelo corto. Y es que precisamente Douglas llegaba a la Isla con su segundo Oscar bajo el brazo. Eel primero lo ganó a los 32 años como productor de la película Alguien voló sobre el nido del cuco, todo un canto a la libertad, dirigida por Milos Forman; y el segundo como actor, interpretrando a Gordon Gekko, el protagonista de Wall Street, donde «el dinero nunca duerme» o «si quieres un amigo, cómprate un perro».

Douglas en su huerto.

Entre los mejores anfitriones

Otro día nos enteramos que había comprado un par de someres mallorquinas, a las que llamaba herbicides, para que se comieran los hierbajos de su finca, como se suele hacer en otras fincas de la Isla. Más adelante supimos que había viajado a Mallorca en febrero ex profeso para ver parte de la Isla bajo los almendros en flor. Otra vez con Tumi Bestard, ex agente consular de Estados Unidos; mi compañera Mercedes Azagra y el tristemente desaparecido Ramón Rabal, de Korpa, nos lo llevamos a Petra a que conociera la casa de fray Junípero Serra, donde alucinó. «Si algún día vas al Capitolio, en la sala que están los hijos ilustres estadounidense, verás que hay un fraile, el único que no es americano, pero que sin embargo está considerado hijo ilustre por estos. Pues bien, él es fray Junípero Serra». En otra ocasión le sorprendimos con Catherine Zeta-Jones en Valldemossa, en los jardines de la Cartoixa. Paseaban como dos enamorados. Él, señalando a diestro y siniestro, le explicaba seguramente algo que tenía que ver con el lugar. También le hemos visto, en más de una ocasión, en fotografías en las redes sociales en pantalón corto en s’Estaca, entre sus viñedos, o en el mirador que da hacia la puesta de sol, contando maravillas de la Isla... Y lo mejor de todo fue cuando gestionó que la Unesco declarara patrimonio de la humanidad a la Serra de Tramuntana, lugar que conoce por haberlo recorrido de punta a punta, y también por mar.

En Valldemossa.

Pero esto no es lo único, también ha traído a Mallorca a amigos como Danny DeVito, Jack Nicholson o Pat Riley, exjugador de la NBA, exentrenador de baloncesto de la mejor liga del mundo –entrenó a Los Ángeles Lakers y a los Miami Heat– y en la actualidad es el presidente de operaciones del citado Miami Heat, entre otros. Rostros muy conocidos que llegaron a la Isla y que no nos enteramos de que andaban por aquí, amigos que, seguramente, al regresar a Estados Unidos hablarían maravillas de aquí. Que nos consta que es así pues un día, con Nacho Jiménez, jefe de la sección de Cultura de Ultima Hora, fuimos a Sóller a entrevistar al actor William Baldwin, que estaba rodando en Mallorca, y nos dijo que había oído hablar mucho y muy bien de la Isla a Michael Douglas...

En la casa de fray Junípero Serra.

Por todo eso no entendemos como todavía, ahora que la EGB se les ha quedado atrás y viven el momento actual, a algún político pensante, sea de derechas, izquierdas, del piso de arriba o del sótano, no se le haya ocurrido, de forma oficial, acercarse a s’Estaca y decirle: «Michael, muchas gracias por lo mucho que has hecho y haces por Mallorca». La UIB, en un momento determinado, pretendió homenajearle, cosa que estuvo bien, pero nos tememos que solo quedó en intento. Pero es que a nivel de la Comunitat o el Consell, ya toca, ¿no?