UOMO, 50 años de moda

Tenía 24 años cuando Simón Valls (Palma, 1950) abrió su primera tienda UOMO, especializada en moda para hombre. «Mi padre era chófer y el sector textil no me venía de tradición familiar. Sin embargo dejé los estudios a los 14 años y empecé a trabajar en los almacenes de Casa Bou, hasta que cumplí los 18 años, cuando me fui a trabajar a La Primavera», recuerda Valls.

Sus boutiques son todo un referente para hombres de distintas edades que gustan de vestir bien, sin perder esa línea más casual, sport, urbana y cómoda. Pero también para caballeros elegantes y para novios, ya que UOMO Novios cuenta con una gran variedad y las mejores firmas para el día más señalado, tanto para el protagonista como para sus acompañantes e invitados. «Cuando finalicé el servicio militar me vinieron a buscar para abrir La Meca de los pantalones, donde estuve dos años como encargado hasta que me fui a Ibag Varon».

Su experiencia y ganas de seguir avanzando en el sector del textil le animaron, junto a Juan Espinosa, sastre de La Primavera, a emprender su propio comercio. UOMO, en la calle Sant Felip Neri abría sus puertas el 28 de septiembre de 1974. «Durante 30 años Juan y yo fuimos socios». En la actualidad Simón Valls cuenta con tres boutiques, y sus dos hijos, Marga y Simón, siguen sus pasos en la empresa familiar; además cuenta con un personal con el que ha conseguido formar un gran equipo. «Sin duda, en estos 50 años hemos pasado varias crisis. La última, la pandemia ha sido tremenda, sin embargo creo que nuestro éxito radica principalmente en que he intentado rodearme de buen personal. Tengo un equipo ‘superprofesional’ y eso para mí ha sido lo más importante en mis tiendas. Siempre he dicho que el cliente es nuestro patrimonio y tenemos que dar las gracias a que entre en nuestras tiendas, compren o no». A lo largo de estas cinco décadas, Simón Valls ha viajado por todo el mundo para asistir a las principales ferias de moda y exportar lo último a sus tiendas. «Hace 48 años seguidos que voy a la de Florencia, dos veces al año, también a Berlín, París... Busco proveedores diferentes en marcas porque la moda siempre evoluciona». Debido a su gran y acertada experiencia, muchos clientes le piden consejos y asesoramiento. «Por nuestras tiendas pasan distintas generaciones. Tenemos una clientela muy fiel, abuelos y padres, que ahora también vienen con sus nietos o hijos porque se casan o buscan prendas para vestir bien en el día a día».

Aunque la moda en este medio siglo de UOMO ha variado mucho, Valls siempre ha apostado por la calidad. «Claro que me han propuesto vender producto barato, pero no he querido entrar en esa guerra y siempre he apostado por la calidad media alta». Las últimas confecciones y textiles más actuales llenan los percheros y estantes en las tres tiendas de UOMO, donde se marca la diferencia en el vestir.