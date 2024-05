OpenAI anunció recientemente el lanzamiento de Chat GPT-4o, una mejora de su inteligencia artificial que incluye asistencia por voz. Para esta nueva tecnología, la compañía ofrecía a sus usuarios cinco voces entre las que elegir, y una de ellas ha llamado la atención por su similitud con la de Scarlett Johansson. Johansson, que puso voz a una inteligencia artificial en 'Her', ha afirmado que el CEO de OpenAI, Sam Altman, se puso en contacto con ella en septiembre de 2023 para proponerle que prestara su voz a ChatGPT 4.0.

La intérprete se negó por «motivos personales». Ahora la estrella ha criticado el movimiento de la compañía, cuya voz nombrada entre las diferentes opciones como 'Sky' asegura que es «extrañamente similar» a la suya. «Cuando escuché la demo publicada, me sorprendió, me enfadó y me quedé en shock de que el señor Altman hiciera una voz que sonaba tan extrañamente similar a la mía, tanto que mis amigos más cercanos y los medios de comunicación no podían notar la diferencia», dijo Johansson en un comunicado publicado por 'Variety'.

«El señor Altman incluso insinuó que la similitud era intencional, tuiteando solamente la palabra 'Her', una referencia a la película en la que le puse voz a un sistema de chat, Samantha, que establece una relación íntima con un humano», agregó en referencia a la cinta escrita y dirigida por Spike Jonze que en 2013 protagonizó junto a Joaquin Phoenix. Johansson aprovechó para pedir una legislación que proteja contra la apropiación indebida del nombre o la imagen.

«En una época en la que todos estamos lidiando con los deepfakes y la protección de nuestra propia imagen, nuestro propio trabajo, nuestras propias identidades, creo que estas son cuestiones que merecen una claridad absoluta. Espero con interés una resolución en forma de transparencia y la aprobación de una legislación apropiada para ayudar a garantizar que los derechos individuales estén protegidos», apuntó.

Hay que recordar que la regulación y la limitación del uso de IA en la industria del cine, tanto para crear como para replicar, fue una de las principales reivindicaciones de los sindicatos de guionistas y de actores que mantuvieron el pasado año una huelga que dejó la industria de Hollywood durante varios totalmente paralizada.

En respuesta, OpenAI ha negado que Sky esté basada en la voz de Johansson. «La voz de Sky no es la de Scarlett Johansson y nunca hubo la intención de que se pareciera a la de ella. Seleccionamos a la actriz de doblaje detrás de la voz de Sky antes de contactar con la señora Johansson. Por respeto a la señora Johansson, hemos dejado de usar la voz de Sky en nuestros productos. Lamentamos no habernos comunicado mejor con Johansson», alegaron.