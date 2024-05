Jaime Anglada, la música y el mar

El cantautor mallorquín Jaime Anglada se considera un músico con suerte. Cientos de canciones y una decena de discos son un pequeño reflejo de su gran trayectoria profesional. Una historia que comenzó cuando tan solo era un niño, encerrado en su habitación escuchando discos de Bob Dylan, Bruce Springsteen, Joan Manuel Serrat, Revólver, Los Secretos o Lou Reed, entre otros artistas. Aunque su primer instrumento fue el saxo, rápidamente descubrió la guitarra, compañera inseparable de cientos de noches y conciertos inolvidables.

Quienes le conocen destacan la música y el mar como sus dos grandes pasiones, junto a su familia y amigos. Hombre con una incombustible energía y solidaridad, se subirá el próximo 31 de mayo al escenario del Auditori Àgora Portals en una gala organizada por el Rotary Club Palma Almudaina, a beneficio de Projecte Home. Durante más de una hora, Anglada interpretará un variado repertorio musical de sus 35 años en la profesión.

«A través de la música siempre que puedo ayudo, si se puede. No soy un corazón bondadoso que regala el trabajo, pero sí que me siento obligado a echar una mano por una buena causa», comenta Jaime. Sonarán temas como Cridaré el teu nom, Palabras que nunca te he dicho, Todo lo que puedo dar, Dulce Jimena..., pero también éxitos de otros grandes como José Luis Perales, Joan Manuel Serrat, Los Secretos y hasta Julio Iglesias. «Se trata de pasar una buena tarde y seguro que lo pasaremos muy bien».

Respecto a su futuro profesional, Anglada comenta que «mi proyecto diario es seguir aprendiendo del oficio de escultor de canciones y cantautor. Ahora llevo un tiempo en stand-by, pero sin dejar de hacer cosas. Y sí, hay proyectos, pero hasta que no se cierren prefiero no decir nada».

Entre anécdotas y comentando la reciente celebración del Festival de Eurovisión, Anglada, nos confiesa que «en el año 1996, cuando la canción era una cosa respetuosa en el Festival, mi casa discográfica propuso mi participación y en un primer momento aquella idea me produjo rechazo. Actualmente lo veo de otra manera. Creo que España ha tenido grandes artistas representándonos, pero en los últimos años se ha convertido en un Festival más reivindicativo y no se valora lo que es la canción».

Tal como se titula el libro de Miquel Horrach Jaime Anglada. El corredor del fondo, la historia se sigue contando, o mejor dicho, cantando.