A nada que se nos presenta la ocasión, nos gusta convertir esta página en escenario de estímulos, de ahí que traigamos a ella a personas que lo pasaron mal, incluso algunas muy mal. Ciudadanos que han tenido un accidente que puede haber puesto en peligro sus vidas, o que padecen una enfermedad como, por ejemplo, un cáncer contra el que, en vez de rendirse, luchan con todos los medios que tienen a su alcance. Y contar la historia de estas personas lo hacemos con una intención muy clara: que cualquier lector que pueda estar viviendo una de esas circunstancias, al ver que hay personas que han conseguido superarla –o que están en ello–, se pregunte por qué no intentarlo. Porque si él lo ha conseguido –se plantean–, ¿por qué no lo puedo conseguir yo?

Willy Team

El pasado domingo se celebró en Port Adriano una de las carreras de obstáculos más duras de las que tienen lugar, anualmente, en Mallorca: la Isla Race. Tan dura es que se la conoce como la ‘Spartan mallorquina’. Pero su dureza no ha impedido una masiva participación. Porque han sido tantos, que se ha batido el récord de asistencia.

Los creadores de la misma son tres conocidos atletas, Pepe Calixto, Miguel Novo y Óscar Cucurella, que han diseñado la prueba a conciencia con una serie de obstáculos que ponen a prueba a quiénes compiten en ella, pues no solo es correr, sino hacerlo llevando un saco de 25 kilos de peso al hombro, también tienen que arrastrar una determinada cantidad de peso en lo que se denomina el trineo, reptar sobre la arena, hacer escalada... Vamos, que quién se apunta sabe que no va a a ser un paseo en la mañana del domingo. Que no lo va tener fácil, vamos.

Uno de los equipos que participó en esta edición de Isla Race es Willy Team, integrado por Willy Martínez, Toni Navarro, Eugenio Martínez (hijo de Willy, cuyos pasos como atleta está siguiendo), Damián García, Sebastián Pérez, Frank Gómez, Eduardo Cerdán y Jesús Maldonado.

¿Que por qué nos centramos en Willy Team? Pues porque dos de sus participantes, Willy Martínez y Toni Navarro, son ejemplos a seguir en cuanto a superación. O si lo preferís, en saberle poner al mal tiempo buena cara. ¿Que lo he pasado, o que lo estoy pasando mal? No me rindo sino que a nada que estoy mejor, me levanto y sigo.

Willy, Toni y Damián

Willy, a quien muchos conocen por haber dirigido en Palma el Gimnasio Michalángelo y haber sido campeón del mundo de Kung Fu, además de destacar en otras modalidades de las artes marciales, fue el creador de dos importantes carreras, la Inca-Palma y la Valldemossa-Palma. Willy tuvo un día un accidente con la moto, en la que también iba su esposa: ella, dentro de lo que cabe, pudo recuperarse pronto, en cambio él tuvo que ser operado del estómago, el bazo y la vesícula biliar, así como de numerosas contusiones, por lo que tuvo que permanecer tres meses en la UCI. Y si al final sobrevivió fue porque, según le comentaron los médicos, su condición física al haber hecho deporte a lo largo de su vida ayudaron.

Una vez recuperado del todo –se puede decir que tuvo que volver a aprender a caminar–, Willy retomó la práctica del deporte, pero ahora como estímulo para una total recuperación, cosa que con el paso de los años está consiguiendo, ya que de lo contrario no hubiera podido participar en cuatro Isla Race.

Por su parte Toni Navarro –nos cuenta Eugenio Martínez, hijo de Willy y compañero suyo de trabajo en una empresa de ambulancias–, «es un buen deportista, pasa que un mal día le diagnosticaron cáncer de colon y, lejos de desanimarse, se dispuso a luchar contra él desde el primer momento. ¿Cómo? Con el deporte».

Toni ha participado en esta Isla Race como otro deportista más, pero viéndole arrastrar el trineo con las pesas o transportar al hombro un saco con 25 de kilos de peso, nunca pensarás que tiene cáncer. Y encima, se está sometiendo a quimioterapia. «En la víspera de la carrera –sigue contándonos Eugenio–, me llamó Toni para decirme que no se encontraba muy bien, por lo que, posiblemente, no participaría en ella. Que lo sentía mucho. Pero al día siguiente apareció por allí. Nos dijo que se encontraba mejor, que se sentía fuerte y que iba a correr. Y corrió. Y en cuanto a las pruebas, al igual que mi padre, hizo las que pudo, que fueron bastantes. Es más, finalizada la competición, ¿sabes lo qué pasó? Pues, por si faltara poco, mi padre reunió a todo el equipo, hizo que nos tumbáramos de espaldas sobre el suelo y nos dijo que hiciéramos ¡cien abdominales!»

Toni y Willy tras llegar a la meta.

Otro ejemplo de superación es el de Damián García, boxeador y luchador, con muchos e importantes logros –títulos– sobre el cuadrilátero, que tuvo en Willy a su primer maestro, de ahí que le admire tanto. Damián cuenta con un extenso palmarés a sus espaldas, tanto en boxeo como en K1, entre otras modalidades, y aunque ahora está retirado se vuelca en las competiciones en las que participa, como la Isla Race. Y es que sigue poniendo la ilusión del principiante a la vez que aconseja –experiencia tiene más que suficiente para ello– a los que comienzan.

Arriba, Toni Navarro tirando de trineo cargado de pesas bajo la atenta mirada de Damián García.

Por eso decimos, no te dejes vencer por los imprevistos y las contrariedades. No será fácil, pero a nada que puedas, inténtalo como hacen ellos...

Plan de sábado

Cartel de la feria que se celebrará la mañana de este sábado en la Finca de Galatzó.

Si este sábado no tienes planes la Associació d’Amics de la Finca Pública Galatzó ha preparado la tercera fireta de intercambio de plantas, semillas y esquejes. Además, habrá un taller teórico y práctico a cargo de Catalina Sebastià sobre la etnobotánica del pino, centrado en su historia, cultura y usos prácticos. Una buena opción para disfrutar la mañana del sábado toda la familia desde las 10 hasta las 14 horas.