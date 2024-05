Valtònyc ha protagonizado un brutal enfrentamiento en la red social X (Twitter) con el conocido presentador catalán Toni Soler. Ambos ya habían tenido varios desencuentros hace unos años, cuando el rapero declinó participar en el programa que presenta Soler ‘Està passant’. En esta ocasión, el origen del conflicto ha surgido a raíz de un tuit del periodista en el que citaba a Valtònyc.

Cuando el mallorquín ha leído este comentario, ha empezado el particular enfrentamiento entre ambos, dedicándose varias lindezas públicamente en esta red social. «¿Me has desbloqueado para contestarme al tuit o ya se te ha pasado el enfado de cuando no quise salir en tu programa?», ha indicado Valtònyc, que ha aprovechado la ocasión para recordar la contestación que dio en su momento para rechazar salir en el espacio de Soler.

I et diré que em va sorprendre que que tenguis sa pell tan fina. No ereu vosaltres que triaveu la consellera en base a la que tengués els pits més grans? Pensava eres més obert en termes de sexualitat.

PS: Content de tornar a saber de tu. La meva proposta continua vigent ❤️ pic.twitter.com/tmjGwtmWFO — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) May 7, 2024

«No entiendo como pudiste reconciliarte con la Fiscalía y conmigo te cuesta tanto», le ha indicado el periodista, a lo que el mallorquín le ha contestado: «Porque ellos ya sabemos quiénes son, de qué pie calzan y sólo tienes que decirles lo que quieren oír. De ti sabemos poco, pero cuando te dicen lo que no quieres oír parece que te vas destapando».