Lucía Sánchez nació el día 5 de mayo de 1924, en Lorca (Murcia), y este domingo cumplió 100 años de edad. Un aniversario que festejó rodeada de su numerosa familia (tres hijos, ocho nietos y nueve biznietos) quienes se reunieron ayer por la tarde para cantarle el ‘Cumpleaños feliz’ y ver como soplaba las velas. Lucía Sánchez llegó muy joven a Mallorca desde su tierra natal y se puso a trabajar en el campo.

Empezó recogiendo patatas en Sa Pobla y allí conoció a su marido, Salustiano Martínez, quien falleció hace 12 años. La pareja tuvo tres hijos, Antonio, Serafín y María del Rosario. «De salud se encuentra muy bien. No tiene colesterol, ni azúcar y su tensión está controlada, lo único que dice que ya le pesan los años», comenta su hija María del Mar. «El secreto de vivir tantos años, no sabría decirle. Siempre fue una mujer muy trabajadora. Limpió en casas, planchó ropa e hizo arreglos de costura a los padres Capuchinos, de Palma. Le encanta ver la tele y el cine, pero desde que fuimos a ver Titanic no ha vuelto», asegura su hija Rosario.

Lucía Sánchez, junto a sus familiares y amigos. Foto: Lucía Sánchez

Lucía Sánchez sopló con fuerza las tres velas que representaron sus 100 años de edad, sobre una tarta que poco después fue compartida entre todos los asistentes. La protagonista, aunque no habla mucho, agradeció el poder estar arropada por los suyos y espera volver a reunirlos en las próximas fiestas navideñas, con salud.