La magia del circo toma Alcúdia

Como dice la vieja canción, que con oírla alegra el corazón, siempre viajan y cambian, de país y de ciudad, pero hacer reír a los niños –y devolver a los adultos a su niñez, aunque sea por un instante–, es el sentido a su arte. Este viernes se celebró la inauguración oficial de Circaire, un festival de circo contemporáneo que celebra en Alcúdia, a lo largo del fin de semana, su novena edición.

Reconocido por su carácter innovador y ecléctico, el ciclo cuenta con 23 funciones, de compañías locales, nacionales e internacionales, que muestran la evolución del circo a través de las acrobacias, malabares y equilibrios; los espectáculos de clown y otros géneros circenses fusionados con diferentes artes escénicas. «Mostramos el circo de actualidad, una disciplina evolucionada y que está en constante desarrollo. Circaire es su escaparate. También apostamos por el circo contemporáneo y por una gran variedad de formatos para llegar al gran público», afirma el director de Circaire y del Circ Bover, compañía organizadora del ciclo circense, Tià Jordà, que destaca que el 90 por ciento de las funciones son gratuitas, y las de pago van de 3 a 10 euros.

Espectáculo de variedad

Centenares de personas, locales y turistas, se desplazaron de un escenario a otro, deambulando por el centro de la localidad. Primero disfrutaron de Camaleón, de la Cía. Des-equilibrats, donde un curioso profesor de golf plantea dilemas existenciales a la platea; a continuación, se dirigieron al Pont de la Vila Roja, donde la Troupé Malabó ofreció Karpaty, que muestra la decadencia y el resurgimiento de un prestigioso circo tradicional ruso. Acabado el espectáculo, fueron hasta el exterior del Auditori, donde se presentó Nessuno, el trabajo en residencia de Giorgio Bertolotti, en colaboración con el proyecto Solo But not Alone.

A continuación, accedieron al auditorio, donde Marilén Ribot ofreció el preestreno de su espectáculo Cuïrassa Oberta, una reflexión sobre la resiliencia, las heridas y su curación, y la fuerza de voluntad a través de la dramaturgia, el circo emocional y el movimiento. El estreno oficial será en el Teatre Principal de Palma, los próximos 1 y 2 de junio. Finalmente, la velada concluyó con Suacirc, de Pep Suasi, donde las canciones más íntimas de su último disco, Peces d'antiqüari, se entremezclaron con la magia, el riesgo y la emoción del circo.

Así, este sábado y el domingo, las funciones se ofrecerán en cinco espacios del centro histórico de Alcúdia –el Auditori, el Pont de la Vila Roja, la Plaça de Toros, la Plaça de la Esglèsia y el Passeig Pere Ventayol–, así como en el Port d'Alcúdia, donde este domingo el Circ Bover instalará su carpa de circ a la fresca entre las 10.00 y las 14.00 horas, con los espectáculos para familiares de The Trip y Filigrana Show, y los talleres infantiles de Bambúcirc.

Entre los espectáculos de este año destaca Rollercoaster, una función del neoyorquino Wes Peden, considerado el mejor malabarista del mundo; y los de las compañías belgas Midnight Company y Pol & Freddie, sobresalientes en el panorama circense europeo, o la función.