Patricia cumplió años l Jesús y su ajetreada semana l Ya no están

El pasado sábado, la escritora Patricia Chinchilla cumplió años y lo celebró junto a familiares y amigos. Lo hizo en la casa de su tía abuela Asunta y su tío Gervasio, que ya anda por los 94 años, y que desde su sillón siguió con atención el ir y venir de la gente.

Y Patricia celebró su aniversario ahí, entre otras cosas –suponemos– por dos motivos: por lo espaciosa que es la terraza de este bonito ático y por las magníficas vistas que ofrece a los que estén en él, que en esta ocasión fuimos más de cien personas, pues numerosos son los amigos y familiares que tiene la celebrante. Hay que decir, además, que la distribución del espacio fue la adecuada. Por una parte, el más amplio para los invitados, que de pie o sentados en torno a unas mesas disfrutaron de la velada. Por otra, la zona de viandas, variadas y ricas (entre ellas cocas diversas, empanada gallega, sushi, pasteles, además de la carne, morcilla, sobrasada y copas de vino y cava). Por su parte, la zona de cocina, en este caso la de parrilla al frente de la que estuvo Cipri, marido de Patricia, cuyo trabajo fue impecable, tanto en la presentación como en el punto que puso la carne y embutidos varios. Y respecto a la decoración del lugar, además de la que ofrecía la naturaleza que nos rodeaba, también resulta necesario destacar el trabajo de JG, diseño floral Cactus&Mas, que una vez más (la anterior fue cuando Patricia presentó en la Fundació Sa Nostra Sin Reglas) acertó. ¡Y vaya que si acertó!

Patri, con su marido, Cipri, el chef del cumpleaños.

¿Otro libro?

Hay que decir que la anfitriona y cumpleañera no paró en toda la fiesta, atendiendo a los invitados que iban llegando, sin dejar de mirar de reojo a las nubes grises, cargadas de agua, que como manadas de elefantes se iban acercando a donde estábamos. Todo ello sin perder de vista a cuanto ocurría a su alrededor, que no era poco, tarea en la que colaboraron sus dos hijos, Aina y Ricardo.

Patricia reunió a mucha gente, entre ellos actores, pintores, galeristas y escritores en prosa y en verso, que entre picada y bebidas hablaron de todo un poco… Y ocurrió lo que se esperaba que iba a ocurrir, que las nubes descargaron y aprovechando que no lo hacía abruptamente, dio tiempo a cambiar de escenario, yendo todos a parar a una zona cubierta de la terraza donde siguió la fiesta, ahora amenizada por la música a cargo de unos músicos amigos de Ricardo y Aina, a los que ambos se sumaron: Ricardo cantando y tocando el cajón, y Aina, también cantando, y especialmente cantándole a su madre No hay manera, lo cual le emocionó por una parte por la letra y el mensaje de esta y por otra, porque se la cantó su hija.

Y como la gente se sintió a gusto, y encima seguían llegando pese a lo avanzada que estaba la fiesta, esta se prolongó hasta bien entrada la noche. Y es que allí no faltaba de nada, y encima se estaba tan a gusto...

Por cierto, Patricia nos comentó que pronto dará a conocer algo en lo que está trabajando. ¿Un nuevo libro en torno a lo que ocurre no muy lejos de nosotros, por otra parte, habitual? Podría ser. Mientras tanto, ¡qué sea por muchos años más!

¿Tapiarán el solar?

Este lunes al mediodía, el ciudadano palmesano vecino de la calle Manacor Jesús Molina fue entrevistado por Canal Sur. ¿El motivo? La pugna que mantiene con los okupas del solar lindante con su casa. Con la cadena andaluza son cuatro las televisiones que le han entrevistado a lo largo de la pasada semana: Antena 3, Cuatro, Fibwi (en El Perímetro, el programa que presenta nuestro compañero Julio Bastida) e IB3. Aparte, el canal de Vox también se ha hecho eco del problema, así como digitales nacionales y locales, pidiendo soluciones al mismo. Resumiendo, que hemos sido noticia en España por los okupas... ¿Qué hacemos? ¿Va Cort a vallar el solar si no lo hace su propietario? Porque ya toca, ¿no? Y más viendo los problemas que está originando.

Jesús Molina, tras dar a conocer a todo el país el problema okupa que está padeciendo. El palmesano ha pedido entrevistarse con el alcalde de Palma.

En 2020, el anterior alcalde, José Hila, a través de unas gestiones que hizo en las estancias correspondientes, logró expulsar del parque Pocoyó a cerca de cincuenta personas sin hogar que lo okupaban. ¿Por qué el actual Ajuntamet no pregunta cómo lo hizo su antecesor y hace lo mismo?

Por lo pronto nos consta que Jesús, por el cauce reglamentario, ha pedido una entrevista con el alcalde, Jaime Martínez, para exponerle una serie de problemas que hay en la calle Manacor: arreglo de las aceras, extender a toda la calle la zona azul, iluminar debidamente la misma y tratar el tema de los okupas. Pues que conste.

Basura en Palma

Hace unas semanas, al pasar por sa Riera, tramo antes de llegar al puente de Avenidas, nos llamó la atención muy positivamente –y así lo contamos– ver que habían segado toda la maleza que crecía en la ladera que discurre paralelamente a la calle Miquel dels Sants Oliver. Y no solo eso sino que, además, habían recogido cuanta basura ocultaba –entre ella, un colchón–, que no era poca, a tenor de lo que quedó todo acumulado en un lugar visible a la espera de que los servicios de Emaya pasaran a recogerlo.

¡Por fin se han llevado las basuras! Ahora toca quitar los grafitis del muro.

Pues bien, semanas después vemos que la basura ha desaparecido, con lo que la zona se ha quedado limpia, cosa que es de agradecer. Ahora tendrían que ocurrir dos cosas más: una, mantenerla tal y como está, y con el tiempo convertirla en algo parecido a cómo está el cauce desde el puente hasta la desembocadura –con árboles y plantas muy cuidados–. Y dos, quitar los grafitis que se alinean en las paredes de sa Riera de esta zona, con lo que saldrá ganando, cuando menos en estética.