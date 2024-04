Comenzó a bailar con solo ocho años; con once, compartió escenario con Justin Bieber, y en la actualidad, cuenta con cerca de dos millones de seguidores en TikTok, y otros 635 mil en Instagram. Las redes sociales arden cada vez que la cantante y bailarina Daniela Blasco, una joven mallorquina de 19 años, publica un tema o una nueva coreografía. Esta joven promesa del panorama artístico nacional viaja por todo el país, pero enamorada de su luz y de sus playas, en la Isla encuentra su refugio. Así, se convierte este año en la embajadora de eMallorca Experience y difunde su mensaje entre los millones de personas que le siguen.

¿Qué significa convertirse en la embajadora de un proyecto como eMallorca Experience?

-Ser la embajadora de una iniciativa como esta es un privilegio. Estoy enamorada de mi Isla y convertirme en un altavoz para acciones sostenibles y positivas para Mallorca siempre es un placer.





Le siguen millones de personas en redes sociales; la mayoría gente joven, ¿siente responsabilidad?

-En realidad me siguen personas de todas las edades, desde niñas a mujeres mayores. Tengo un rango muy amplio. Pero sí, lo siento como una responsabilidad. En este trabajo creas contenido todo el día y debes tener cuidado con lo que publicas, porque nunca sabes como afectará a la persona que lo vea.





¿Qué trata de transmitir con su expresión artística?

-Siempre he intentado transmitir los valores que he adquirido en todos estos años de aprendizaje. Con esfuerzo, sacrificio, mucho trabajo y no faltando nunca a un ensayo alcanzarás tus metas. Poco a poco y con perseverancia.





¿Qué papel cree que tienen los artistas con una plataforma comunicativa como la suya alrededor de la sostenibilidad?

-Personalmente, siento que tengo un altavoz muy grande con las redes sociales y quiero concienciar a la gente para la conservación y el cuidado de mi Isla, que sea más sostenible en todos los aspectos.





¿En qué proyectos está trabajando?

-Ahora mismo estoy muy metida en la música. Siempre he sido bailarina profesional y desde hace un año y medio comencé a cantar. Llevo varios años asistiendo a clases de canto y estoy muy enfocada. En muy poco tiempo saco un nuevo single y lo siguiente será el álbum. Así que estoy muy contenta.