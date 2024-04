Después de que se hiciera público el triste fallecimiento de la joven estrella de TikTok, Eva Evans, ya se empiezan a conocer algunos detalles de su repentina muerte. Sin duda, una noticia que entristeció y dejó en shock a todos sus seguidores. Y es que Evans, a sus 29 años, era muy querida en las redes sociales. Sólo en TikTok , reunía a cerca de 320.000 usuarios que consumían su contenido.

Así pues, según ha avanzado TMZ, la joven se habría quitado la vida, tal y como han confirmado algunas fuentes policiales al propio medio. Uno de los amigos más cercanos a la tiktoker fue quien encontró su cuerpo sin vida. Esta persona fue el sábado por la noche al apartamento de Evans a ver cómo estaba, ya que no le contestaba los mensajes de texto. Su amigo tenía la llave del lugar en el que residía ella y al entrar, se encontró a Evans ahorcada.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, ya no pudieron hacer nada para salvarla. A su lado, encontraron una nota de suicidio, por lo que las autoridades creen que se ha quitado la vida, ya que su cuerpo no presentaba señales ni rasgos violentos. Sin embargo, la investigación todavía continúa abierta y no se conoce con exactitud la causa de la muerte, ya que están pendientes de los resultados de los exámenes toxicológicos.

Este descubrimiento ha dejado impactado a sus familiares y conocidos, ya que no tenían ningún indicio de que Evans estuviera pasando por un momento complicado. La tiktoker solía compartir contenido muy positivo y alegre en sus redes, por lo que este suceso ha conmocionado a sus seguidores. En 2018, sí que hizo referencia al suicidio de su padre, algo con lo que ella habría estado amenazando desde que era menor, según la información adelantada por TMZ.