Aina Aguiló, ex del Partido Popular y fundadora de Sumam, regresa a Palma tras haber estado cinco años en Madrid, donde ha ejercido el cargo de secretaria general del Foro España Cívica, función que ha compaginado con un trabajo en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidad, concretamente en el departamento de Inspección.

Aguiló regresa por motivos familiares y con la intención de terminar la carrera de Derecho que está haciendo a través de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), de la que le falta un curso y medio. «Mi plan más inmediato es dar clases en el CEIP Santa Isabel, de Palma, donde tengo plaza. ¿Ejercer de abogada cuando acabe la carrera? Al menos, por ahora, eso no entra en mis planes. Si lo estoy estudiando es más bien porque me gusta mucho la parte legislativa, ya que a través de las leyes y los decretos ley es cómo está funcionando este país, todo gracias al gobierno presidido por Pedro Sánchez, que no utiliza leyes orgánicas sino decretos ley con el apoyo, entre otros, de Francina Armengol. Un país que a causa de la política que estos aplican va directo al populismo».

Mejorar los barrios

A Aina, a la que sorprendimos ayer mientras estaba en el Parque del Retiro haciendo ejercicio antes de venirse a Palma, se le llena la boca cuando habla de Madrid, «sobre todo por lo que el gobierno de centro derecha está haciendo, a través de una gestión que está siendo impecable, pero que ha requerido más de una legislatura».

Aina Aguiló en una imagen de archivo.

Por eso le pide al Govern, al Consell de Mallorca y al Ajuntament de Palma paciencia, «pero sin dejar de trabajar, entre otras cosas porque el solar gestionado por Armengol y José Hila, y que tras las últimas elecciones municipales y autonómicas han recibido, está más bien devastado y vacío. Por ello, no queda otra que seguir trabajando duro… Entre otras cosas porque, como pienso, una legislatura sola no es suficiente. Y en cuanto a Cort yo recomendaría, sobre todo, que trabajara en la mejora de las barriadas en general. Que ya habrá tiempo para afrontar grandes proyectos».

Aina Aguiló dando una vuelta por el parque de El Retiro, en Madrid.

Aina insiste en que en sus planes, por ahora, no entra la política, «ni tampoco espero recibir ninguna tentación al respecto». Al preguntarle sobre hacia dónde cree que tira este país, no duda en responder: «Al menos, por lo que estoy viendo, parece que hay un movimiento en el que participan centro-derecha y centro-izquierda, con la intención de volver a la transición y a la concordia dejando de lado el populismo que estamos padeciendo ahora». Pues ¡bienvenida a casa!

A ver si aparece

Luisa Córcoles es una canaria que vive en Mallorca desde hace muchos años. Y de la que hace unas semanas contamos su historia, como mujer luchadora que es, pues muchas han sido las barricadas y palos puestos en las ruedas de su vida con los que se ha encontrado a lo largo de la misma. Incluso tuvo que afrontar la muerte de una hija y lo que eso supone, y sin embargo sigue ahí, dispuesta a continuar luchando si las circunstancias lo requieren.

Hoy traemos a Luisa aquí para ver si a la segunda va la vencida y conseguimos encontrar al hombre que busca. Nos referimos al chico que viajó con ella desde Las Palmas a Barcelona el 12 de abril de 1962: «Él era un poco más mayor que yo... Yo tenía 14 años, llevaba una pañoleta en la cabeza, al estilo Marisol. Veníamos sentados, uno al lado del otro, yo junto a la ventanilla, él en el pasillo. Durante el viaje conversamos. Él me habló de Mallorca, de sus playas, de su clima, de su gente… Al llegar a Barcelona, donde yo me quedé, él esperaba el avión que le llevaría Palma, donde, años después, iría a vivir yo».

Luisa nos contó esta historia en 2004, 42 años después de que se produjera el hecho, y lo hizo con la intención de encontrar a ese chico, «no por nada –nos dijo por entonces–, solo por curiosidad, por ver cómo estaba». Y nosotros la publicamos en esta misma página, cuando compartía espacio con la sección La Noche. Pero fue en vano, ya que el joven, por entonces ya persona madura, no dio señales de vida. ¡Mala suerte!

Luisa Córcoles en la actualidad.

Segundo intento

Hace unos días –20 años después del primer reportaje de búsqueda que hicimos–, nos volvimos a encontrar con Luisa y le preguntamos por este tema: «¿Que, y de aquel chico que venía contigo de Canarias en el 62, alguna noticia?».

«!Que va!, ni una… Nada de nada. No se sí está vivo, si sigue en la Isla… No sé nada. Y bien que me gustaría reencontrarme con él de nuevo, eh… Sí, más o menos para ver cómo le ha ido la vida», nos dice.

Vamos a ver si en este segundo intento tenemos más suerte que en la anterior y sale este joven… Joven de unos 80 años, que son los que imaginamos que tendrá ahora. A ver si hay suerte, como la que hemos tenido otras veces, y aparece.