Esteve Humet: «La insatisfacción es la gran patología del siglo XXI»

Esteve Humet sabe que la vida solo puede ser comprendida hacia atrás y vivida hacia adelante. Sacerdote, psicólogo y humanista por convicción, nació en Terrassa hace 77 años pero vive en un desdibujado punto del extrarradio de Binissalem, allá donde los volúmenes del mundo globalizado no encuentran eco. Charlar con él enaltece y reconforta, como una caricia fresca en un rostro enfebrecido. Mañana viernes, a partir de las 18:30, Espai Buit (Plaça sa Drassana, 15, Palma) acoge La Vida: Aventura única de despertar a lo que somos. Una charla, un encuentro, dirigido por este psicólogo de orientación holística. Una vertiente que no trabaja la mente de la misma forma que lo hace la psicología clínica, pues contempla las emociones y los trastornos psicológicos a partir de la integración de cuerpo, mente y espíritu, favoreciendo la evolución y desarrollo del Yo.

¿Qué es la psicología holística y como llegó a ella?

La psicología holística tiene en cuenta a la persona en todas sus dimensiones: cuerpo, la psiché o alma, alma y la dimensión transpersonal que nos conecta con todo. Y llegué a ella por mi propio proceso personal, al buscar una realización más plena.

¿Cuáles son las principales líneas de acción de la psicología holística?

Trabajar la conciencia de lo corporal, la conexión del cuerpo con lo psicológico y la dimensión de que no nos acabamos en lo corporal y psicológico, sino que somos algo más.

¿Qué relación tienen las emociones con el cuerpo y la mente?

Están en medio, por decirlo así. Las emociones están muy vinculadas a lo corporal, el cuerpo es una pantalla de las emociones, y la mente es aquella parte de nuestro psiquismo que genera emociones o que se alimenta de las emociones.

¿Cómo ayuda la terapia holística a mitigar la naturaleza insatisfecha del hombre, esa sensación de vacío interior...?

Nos enseña a vivir cada vez más globalmente, teniendo en cuenta todas las dimensiones de la persona.

¿Cuáles son los principales beneficios que aporta la psicología holística y transpersonal?

Un despertar global a lo que somos.

¿La terapia holística se aplica tanto en el desarrollo personal como en el profesional?

Lo profesional, en el fondo, es el campo donde también se proyecta lo personal.

Sabemos que la educación es la base de todo, pero ¿recibimos la adecuada para afrontar los problemas que la vida nos plantea?

Nunca la educación exterior es el todo de nuestro proceso de crecimiento. Nunca la educación es perfecta, porque los padres también están haciendo su proceso de maduración.

Sartre escribió que ‘el infierno son los otros’ y Hobbs afirmaba que ‘el hombre es un lobo para el hombre’, ¿somos nuestro peor enemigo?

Si no soy consciente de que el otro no es solo el otro, si no descubro que entre el otro y yo hay algo que nos conecta... el otro va a ser mi infierno, y yo voy a ser el suyo. Pero si descubro que el otro me complementa, entonces el otro va a ser mi camino de crecimiento y de liberación.

Sabemos que el análisis de la histeria marcó los comienzos del psicoanálisis, ¿existe alguna patología característica del s. XXI?

La gran patología es el desconcierto, la insatisfacción existencial entre las personas, que creemos que vamos a ser libres y plenos a base de crearnos pequeños objetivos que absolutizamos. Es un error de perspectiva que si se mantiene nos lleva a una tremenda sensación de vacío.

El psicólogo humanista Joan Garriga afirmó que ‘la necesidad más profunda de los seres humanos es sentirse vinculados’, ¿comparte su visión?

La perspectiva holística es justo eso... la transcendencia, la conexión, la no dualidad. Descubrir eso es lo que nos va a salvar.

¿Para ser feliz es necesario tener un proyecto de vida coherente y realista?

Sí, pero depende de lo que entiendas por coherente y realista.

¿La felicidad consiste en ser capaz de cerrar las heridas del pasado?

Entre otras cosas, pero no solo eso, ni mucho menos. La felicidad no consiste solo en tapar heridas, también en abrir horizontes.

¿Cuál es la importancia real de tener una visión positiva ante la vida?

La física cuántica afirma que todo está interconectado. Por tanto, si tú te mueves con una actitud negativa el universo te va a confirmar tu propia creencia negativa. Si tú te mueves en una actitud abierta y positiva de la realidad, eso se va a ir confirmando en tu vida. No quiere decir que el dolor de los demás no te llegue, pero si la actitud es positiva la conciencia que uno va teniendo de todo lo que vive está marcada por esa positividad. Entonces vives desde la esperanza, no desde la desesperación.

¿Y qué me dice de la importancia del equilibrio entre razón y corazón?

Es básico, toda la tradición espiritual expresada en diferentes religiones habla de la importancia de que la mente conecte con el corazón. Son cuarenta centímetros muy difíciles de atravesar...

¿Un buen psicólogo es la mejor pastilla?

Los dos aspectos son relevantes, cada uno en su terreno, pero es muy importante que cuando un psicólogo trata a un paciente esté al cien por cien con esa persona para que ella se sienta plenamente acogida.