David Méndez, del restaurante La Fortaleza, gana el II Concurso de elaboración con Pescado Popular

El CIFP Juníper Serra acogió este martes la final de la segunda edición del Concurso de elaboración con Pescado Popular, organizado por Horeca Baleares. Un certamen que reunió a seis cocineros: Kike Erazo, del Restaurante Morralla, y David Méndez, del Restaurante La Fortaleza, ambos de Mallorca; desde Menorca llegaron José María Borrás del restaurante Santa Mariana y Patrick James del Pan y Vino; y Eivissa contó con dos representantes, Noelia Arbos, estudiante de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears y William Torres de Ficus Food Lab & Restaurante. Los aspirantes pasaron por los diferentes concursos celebrados en Mallorca, Eivissa y Menorca durante la celebración de Horeca Baleares 2024.

Los chefs aceptaron el desafío de revalorizar y dar visibilidad los pescados populares y locales, poco aprovechados actualmente en la cocina profesional, transformándolos en platos que son verdaderas obras de arte culinario. Los pescados seleccionados para elaborar sus propuestas fueron congrio, besugo, morena, rubio, boga, pulido, gato, alacha, jurel mediterráneo, bacaladilla, bodion, mojarra, pagel, caramel, rascacio, salmonete de fango, salmonete de roca y bodion. También utilizaron pulpo blanco, pota y sepia.

Coleccionista de premios

El ganador de esta edición, que se adjudicó un cheque de mil euros, fue David Méndez, segundo de cocina en el restaurante La Fortaleza, del hotel Cap Rocat. Méndez elaboró una receta tradicional de pescado a la mallorquina, pero con una interpretación, majestuosa, de tres tiempos. «Es un plato de mi infancia, ya que de niño no me gustaba comer verduras y mi madre me preparaba este pescado a la mallorquina».

Méndez, en sus ocho años en la profesión, ha conseguido diversos reconocimientos y premios culinarios de los más variados. El chef precisamente estudió cocina en el CEIP Juníper Serra, donde ayer saludó a algunos de aquellos docentes que le impartieron clase. Méndez es un apasionado de rescatar recetas tradicionales y realizar sus propias interpretaciones, manteniendo todo el sabor y esencia de la cocina mediterránea.

El evento estuvo presentado y coordinado por Koldo Royo, bajo la dirección del director comercial de Horeca Baleares, José Luis Córcoles. El concurso contó con el patrocinio de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, OP MallorcaMar y Peix Nostrum, y en colaboración con la Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Baleares (ASCAIB) y la DG Formación Profesional.

Esta final puso el broche de oro a un concurso que ha sido escaparate de la creatividad y la sostenibilidad en la cocina, dando visibilidad a los pescados populares.