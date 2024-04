Barbara Eden, la actriz principal de la popular serie estadounidense 'Mi Bella Genio' (I Dream of Jeannie), que comenzó en 1970 y en la que Eden participó hasta en 139 episodios, ha viajado a Mallorca para participar en una campaña solidaria.

Eden, que ahora tiene 92 años, entregó este jueves, junto con el famoso agente inmobiliario Marcel Remus, delante de la catedral de Palma, un cheque de donación a la fundación Lichtblick Senior Aid e. V. que apoya a los jubilados que han caído en la pobreza.

El agente inmobiliario Marcel Remus (izq.) con Barbara Eden y la presentadora Frauke Ludowig (der.). Foto de : P. Lozano

«Es mi primera vez en esta hermosa Isla, me gusta mucho y he vivido muchas cosas en los últimos días», declaró a Mallorca Magazine. Preguntada por su eterno secreto de belleza, aseguró: «Voy al salón de belleza y me peino, incluso aquí en Mallorca».

«Estoy comprometida con las personas mayores solitarias y empobrecidas y me parece maravilloso que en Europa reciban ayuda con iniciativas como 'Lichtblick', la red social aquí es mucho más estrecha que en el resto del mundo, Estados Unidos», afirmó Eden sobre la campaña.